【新発売】パリ発アイウェアブランド「IZIPIZI」（イジピジ）からスポーツコレクション初の調光レンズモデル「FLASH」が登場。

写真拡大 (全6枚)

株式会社イデアポート


「IZIPIZI」より、スポーツコレクション初の調光レンズモデルを、10/22(水)より発売開始。


公式オンラインストアにて販売、一部店舗でも順次取り扱いいたします。



自然の光とともに生きる人々のためにデザインされた、IZIPIZIスポーツコレクション初の調光レンズモデル。フォトクロミック（調光）テクノロジーを搭載し、光の環境に瞬時に適応。
サイクリングやランニングなど、アクティブなシーンでも常に最適な視界をキープ。



公式オンラインストア：https://ibe-online.jp/p/search?tag=izipizi&tag=sports&tag=s-running(https://ibe-online.jp/p/search?tag=izipizi&tag=sports&tag=s-running)


動画(youtube)：https://www.youtube.com/watch?v=QxCc6MXZqO4







■プロダクト



フォトクロミックテクノロジー搭載


「FLASH」は、光に応じてレンズ濃度が変化するフォトクロミック(調光)テクノロジーを採用。
レンズの濃度は影や日光にリアルタイムで反応し、素早く変化。影や日差しの下でも、常に明るくクリアな視界を提供。カテゴリー1～3までの調光機能で、室内から屋外まで一日中快適に。



人間工学設計による快適なフィット


人間工学に基づいたデザインにより、完璧なフィット感と最適な通気性を実現。


長時間のアクティビティでも快適さをキープ。



パフォーマンス × ミニマルデザイン


IZIPIZIのDNAである機能美とミニマリズムを体現。
自然な色味と99.9%UVカットで目を守り、
テクニカルで洗練されたデザインが、スポーツにも日常にもシームレスに馴染みます。





FLASH black \19,800(税込) | 深みのあるソリッドブラック。マット仕上げでクリーンで反射を抑えた印象に。




FLASH crystal \19,800(税込) | 内部構造がほのかに透ける半透明のマットフレーム。技術的ディテールをそのまま表現。




FLASH red boost \19,800(税込) | エネルギッシュで深みのある鮮烈なレッド。強いコントラストで最大限のインパクトを。



リリースにあたり、Runtrip BASE YOYOGI PARKにてPOP UPを開催いたします。


実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となっておりますので、ぜひお立ち寄りください。



期間中は、FLASHのほか、スポーツタイプからカジュアルラインまでECサイト「Runtrip Store」で取り扱っているラインナップを含めた、約50種類のサングラスをご試着いただけます。




【POPUP概要】


開催期間：2025年10月22日（水）～10月26日（日）


会場：Runtrip BASE YOYOGI PARK


（東京都渋谷区神南1-1-1 2F）


営業時間：


平日 | 7:00-22:00
土日 | 7:00-20:00


※最終日（10月26日・日）は 9:00～15:00まで



イベントぺージ：渋谷・代々木公園のランステ｜Runtrip BASE YOYOGI PARK - ラントリップ(https://base.runtrip.jp/)





シンプルでいて、スマート。


IZIPIZIが提案する、次世代のサングラス体験をお楽しみください。



公式オンラインストア：https://ibe-online.jp/p/search?tag=izipizi&tag=sports&tag=s-running(https://ibe-online.jp/p/search?tag=izipizi&tag=sports&tag=s-running)


動画(youtube)：https://www.youtube.com/watch?v=QxCc6MXZqO4










■IZIPIZI（イジピジ）


IZIPIZIは、2010年にパリで誕生したアイウェアブランド。
「誰もが手軽に楽しめるデザイン性と機能性」をテーマに、リーディンググラスからサングラス、ブルーライトカット眼鏡まで幅広いラインナップを展開。世界中で愛されており、年齢や性別を問わず、スタイルの一部として取り入れられている。



今後も全国の取扱店舗やイベント、オンラインストアにて順次展開予定です。
詳細情報は公式SNS・Webサイトにて随時更新いたします。ぜひご注目ください。






【本リリースに関するお問い合わせ先】


株式会社イデアポート IZIPIZI PR担当


電話：03-5715-3251


お問い合わせメール：info@ideaport.co.jp


公式ホームページ：https://www.izipizi-ideaport.jp/


公式オンラインストア：https://ibe-online.jp/izipizi/


公式インスタグラム：https://www.instagram.com/ideaport_official_izi/