TVアニメ『えぶりでいホスト』より、描き下ろしイラストを使用した香水・雑貨が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載（(C)ごとうにも／えぶりでいホスト製作委員会） をお願いいたします。

香水や雑貨を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)より、TVアニメ 『えぶりでいホスト』の新規描き下ろしイラストを使用した香水・雑貨を発売します！当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」と、Amazon・楽天市場にて展開中の「フレグランスファンタジー」で、香水は10月24日(金)に予約販売開始(発送は11月末予定)、雑貨類は10月24日(金)より販売開始いたします。また、MAGNET by SHIBUYA109の直営店舗「FAIRYTAIL」でも香水テスター展示および雑貨の販売を開始する予定です。

TVアニメ『えぶりでいホスト』

2020年にpixiv、ニコニコ静画、個人サイトで連載がスタートした“ごとうにも”原作の四コマWEB漫画「えぶりでいホスト」。ホスト業界に生きる人々のぶっとんだ生活を描いた大人気日常系ギャグコメディです。

＜イントロダクション＞

過酷な生命保険営業の仕事で心身をすり減らしていた関口(のちのハジメ)は、ふとした勢いでホストクラブへ転職。

ハジメの新たな職場は、個性派揃いの『クラブ・ワン』。そこには、ホスト歴20年以上の弟系ホスト、元アイドルの色恋系ホスト、ソシャゲ中毒のオラオラ系ホストなど、異次元の個性派ホストが所属していた！

最初は流されるままに働き始めたハジメだったが、強烈な個性に囲まれてホスト暮らしを続けるうちに、前職で鍛えられたタフさを武器に独自のNT（なるほど～たしかに～）系ホストとして馴染んでいく。

さらには新宿のレジェンドクラブに集う面々や大阪の大御所ホストなど、クセしかないキャラクター達が織りなすギャグ満載な痛快コメディ。

えぶりでいホスト オードパルファム コーイチ

「ヤッピー！コーちゃん参上したっピー！！」

クラブ・ワンの代表兼No.1「コーイチ」をイメージした香水です。

トップノートに感じられるシトラスやグリーンの爽やかさは、クラブの看板ホストとして場の空気を一瞬で明るく染める、コーイチの親しみやすく人懐っこい第一印象を思わせます。やがて香りは、温かみのあるウッディ・レザーへと移ろい、彼が持つ謎の大人の余裕感を感じさせます。ラストに漂うほのかな甘さと深みは、仲間や後輩を大切に思う一面やコーイチの優しい人柄を映し出します。

香調：オリエンタルウッディ

＜香りイメージ＞

トップノート：ベルガモット、ブラックティー、ローズウッド

ミドルノート：シダーウッド、オークモス、ジャスミン

ラストノート：バニラ、アンバー、ムスク、サンダルウッド、レザーアコード

えぶりでいホスト オードパルファム ハジメ

「絶対ホストなんて向いてないですよねえ！？」

クラブ・ワンの新人ホスト「ハジメ」をイメージした香水です。

トップに香るペアーとコリアンダーの爽やかさは、新人ホストとしての初々しさや、まっすぐで誠実なハジメの第一印象を思わせます。ミドルで広がるローズやピンクリリーは、仲間に支えられながらも自分らしい明るさを見出していく姿が重なります。やがてラストにはムスクやアンバー、サンダルウッドの温かく落ち着いた香りが残り、前職で培った粘り強さや、人としての芯の強さを感じさせます。

香調：フローラルムスク

＜香りイメージ＞

トップノート：アルデヒド、ペアー、コリアンダー、スズラン

ミドルノート：ローズ、リネン、アイリス、オレンジブロッサム

ラストノート：ホワイトムスク、パチョリ、アンブレットシード

えぶりでいホスト オードパルファム リョーイチ

「めっっちゃカワイイじゃん！ハシカンかと思ったぜ？」

クラブ・ワンのNo.2「リョーイチ」をイメージした香水です。

トップに広がるラベンダーやローズマリーの清々しい香りは、絶対的ビジュアルと誰にでも分け隔てなく微笑みかけるオープンな魅力を思わせます。ミドルではクラリセージやゼラニウムが華やかに香り立ち“色恋系ホスト”としてのスタイルを映し出します。やがてラストに漂うウッディやムスクの落ち着きは、「何があっても受け止めて倍にして返す」という包容力ある一面を重ね、恋愛ドラマの主人公のように人を惹きつけるリョーイチの本質を表現しています。

香調：アロマティックフゼア

＜香りイメージ＞

トップノート：ラベンダー、ローズマリー、プチグレン、ネロリ

ミドルノート：ガルバナム、クラリセージ、ゼラニウム、ジャスミン

ラストノート：シダーウッド、ベチバー、アンバー、サンダルウッド

えぶりでいホスト オードパルファム センイチ

「相っ変わらず国宝級のブスだな」

クラブ・ワンのNo.3「センイチ」をイメージした香水です。

トップに広がる透明感あるマリンノートは、遠慮のない言動やドライな態度で突き放す、ある意味で素直なセンイチを思わせます。やがてミントやローズマリーのアロマティックな香りが勢いよく広がり、“オラオラ系”らしさや荒っぽいけれど憎めない彼のスタイルを映し出します。ラストにはシダーウッドとムスクが残り、粗野な振る舞いの奥にある繊細な感性を感じさせます。

香調：アロマティックマリン

＜香りイメージ＞

トップノート：ベルガモット、グレープフルーツ、ガルバナム

ミドルノート：ミント、ローズマリー、カルダモン、クラリセージ

ラストノート：シダーウッド、オークモス、ベチバー、スモーキーノート

えぶりでいホスト アクリルスタンド(4種類)

香水を持った４人の新規描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドです。

えぶりでいホスト アクリルパネル

香水を持った４人の新規描き下ろしイラストを使用したアクリルパネルです。

えぶりでいホスト 缶バッチ(4種類)

新規描き下ろしイラストを使用した缶バッチです。

えぶりでいホスト 生首ヘアゴム

新規描き下ろしイラストを使用した生首ヘアゴムです。

【商品概要】

商品名 ：えぶりでいホスト オードパルファム コーイチ

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、赤227

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：えぶりでいホスト オードパルファム ハジメ

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、黒401

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：えぶりでいホスト オードパルファム リョーイチ

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、黄4

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：えぶりでいホスト オードパルファム センイチ

容量 ：50ml

原産国 ：日本

成分 ：エタノール、香料、水、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、赤2、赤504

価格 ：5,500円（税込）

商品名 ：えぶりでいホスト アクリルパネル 香水ver

原産国 ：日本

価格 ：1,980円（税込）

商品名 ：えぶりでいホスト アクリルスタンド コーイチ／ハジメ／リョーイチ／センイチ

原産国 ：日本

価格 ：1,650円（税込）

商品名 ：えぶりでいホスト 缶バッチ コーイチ／ハジメ／リョーイチ／センイチ

原産国 ：日本

価格 ：550円（税込）

商品名 ：えぶりでいホスト 生首ヘアゴム コーイチ／ハジメ／リョーイチ／センイチ

原産国 ：日本

価格 ：880円（税込）

TVアニメ『えぶりでいホスト』 公式サイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/everydayhost/

TVアニメ『えぶりでいホスト』 公式X： @ebuhosu_anime

TVアニメ『えぶりでいホスト』 公式TikTok： @ebuhosu_anime

フェアリーテイル株式会社 TVアニメ『えぶりでいホスト』 商品ページ：https://fairytail.jp/everydayhost/parfum/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

(C)ごとうにも／えぶりでいホスト製作委員会

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/