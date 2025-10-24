デジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』第４話あらすじ＆先行カット公開！

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2年ぶりの新作となるTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、10月26日の放送に先駆け、第４話のあらすじと先行場面カットを本プレスリリース限定で公開いたします。





■TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」第４話あらすじ＆限定カット公開



第４話「ファミリー」


キョウに次の仕事をまかされて、張り切るレーナ。しかしトモロウのミスが原因で、賞金首のマッハモンを取り逃がしてしまう。グローイングドーンという家族にこだわるレーナを、新参者のトモロウは理解できなかった。




第４話リリース限定カット





第４話先行カット









＜第４話 放送&配信情報＞

放送情報


▼10月26日より毎週日曜朝９時から放送開始


フジテレビ/関西テレビ/東海テレビ/北海道文化放送/テレビ西日本/岡山放送/仙台放送/テレビ新広島/テレビ静岡/新潟総合テレビ/長野放送/石川テレビ/岩手めんこいテレビ/さくらんぼテレビ/サガテレビ/高知さんさんテレビ/山陰中央テレビ/テレビ愛媛




▼11月2日より毎週土曜朝5:30から放送開始


テレビ熊本




▼11月2日より毎週日曜放送開始


テレビ宮崎 5:30～/富山テレビ 6:15～/秋田テレビ、テレビ長崎 6:30～




▼11月9日より毎週日曜朝5:00から放送開始


福井テレビ



※各局の休止・移動などにより、放送曜日や時間が変更となる場合がございます。




配信情報


▼地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始


TVer/FOD




▼毎週水曜0:00より順次配信開始


・見放題配信


FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル　ほか




・レンタル配信


バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video　ほか




※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。




新作TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について


▼INTRODUCTION


人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。


天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。


賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。


人間とデジモンが描く新しい未来とは──




▼STAFF


原案／本郷あきよし


シリーズディレクター／宮元宏彰


シリーズ構成／山口亮太


キャラクターデザイン／小島隆寛


デジモンデザイン／渡辺けんじ


アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘


美術監督／神綾香


色彩設計／横山さよ子


CGディレクター／大曽根悠介


撮影監督／石山智之


編集／西村英一


音楽／桶狭間ありさ


制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション




▼CAST


天馬トモロウ／入野自由


ゲッコーモン／潘めぐみ


咲夜レーナ／黒沢ともよ


プリスティモン／田村睦心


久遠寺マコト／関根有咲


キロプモン／久野美咲


沢城キョウ／阿座上洋平


ムラサメモン／濱野大輝



▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV


https://youtu.be/WgCglA2Twnw



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト


https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X


@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）





■デジモンとは


1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。


2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。


25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。





【著作権表記】


(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション


※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。