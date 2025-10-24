「Wizardry」期間限定ポップアップ決定！全国各地の書店で順次開催

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、世界中のファンに愛される名作RPG「Wizardry」の、期間限定ポップアップ「Wizardry SHOP」の開催が決定したことをお知らせいたします。

全国各地の書店を順次巡り、「Wizardry」ほか『Wizardry Variants Daphne』『ブレイド&バスタード』の厳選グッズを販売。これまでオンラインショップ上で販売したグッズや、東京ゲームショウ2025で先行発売した商品など最新グッズを展開いたします。

「Wizardry SHOP」があなたの街へ。開催日時・対象店舗を公開

「Wizardry」シリーズのグッズを販売するポップアップショップ、「Wizardry SHOP」の開催が決定いたしました。「Wizardry」をはじめ、『Wizardry Variants Daphne』『ブレイド&バスタード』の厳選グッズが全国各地の店舗を巡ります。第1弾は11月初旬から開催予定です。

◎第1弾 開催情報

- オリオン書房 ノルテ店

開催日程：2025年11月1日（土）～11月24日（月）

アクセス：東京都立川市曙町2-42-1 パークアベニュー3F

- TSUTAYA いまじん白揚瀬戸店

開催日程：2025年11月1日（土）～11月24日（月）

アクセス：愛知県瀬戸市西本地町2-222-1

- 紀伊國屋書店 福岡本店

開催日程：2025年11月3日（月）～11月30日（日）

アクセス：福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多バスターミナル6F

また、第2弾は2025年12月、第3弾は2026年1月、第4弾は2026年2月からの開催を予定しております。

「Wizardry SHOP」があなたの街へ。続報・最新情報は公式HP・Xをチェックしてください。

◆「Wizardry」公式サイト：https://wizardry.info/

◆「Wizardry」公式 X：https://x.com/wizardry_series

商品ラインナップを公開！ 新作から人気グッズまで勢揃い

『Wizardry Variants Daphne』より、1周年を記念したクリアファイル&ポストカードセットが新登場！

東京ゲームショウ2025にて先行発売を行った人気商品も、本イベントにてご購入可能です。

また、2,000円以上（税込）ご購入された方へ購入特典として「Wizardry」ロゴダイカットステッカーもご用意いたしました。

「Wizardry（ウィザードリィ）」とは

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。

当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

株式会社ドリコムについて

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/