新大久保人気カフェ「Move Move」と韓国オリヤン話題サプリメント「Vitabaum(R)」がコラボ！フルーツとサプリメントの融合で、新感覚のスムージーが登場！
左：サンセットレイヤー(SUNSET LAYERS)、中：Vitabaum(ビタバウム)、右：オーシャンバイタリティ(OCEAN VITALITY)
新大久保の人気カフェ「MOVEMOVE」では、10月24日より「Erewhon(エレウォン)スムージー」にインスパイアを受けた『MoveMove Color Smoothie』を発売することが決定いたしました。サプリメントを使用した新発売のスムージーは、新作スムージー5種のうちの2種類。「サンセットレイヤー(SUNSET LAYERS)」と「オーシャンバイタリティ(OCEAN VITALITY)」です。
こちらの2種類のスムージーに使用されるサプリメントは、先日発売が発表されたドイツ発の液体サプリメント「Vitabaum(R)(ビタバウム)」です。自然由来の原料にこだわったVitabaum(R)とフレッシュなトロピカルフルーツとのコラボレーションは、体へのケアはもちろん、写真映えと美味しさも兼ね備えたドリンクに仕上げました。
Erewhon(エレウォン)スムージーとは？
アメリカ・ロサンゼルスの高級オーガニックスーパー「Erewhon（エレウォン）」で発売されている人気のスムージーです。ヘイリー・ビーバーとのコラボレーションによる「Strawberry Glaze Skin Smoothie（ストロベリー・グレイズ・スキン・スムージー）」の登場をきっかけに注目を集めています。コラーゲンをはじめ、ヒアルロン酸やシーモスジェルなどの美容成分が配合されており「飲むスキンケア」として話題となっています。一杯20ドル（日本円で約3000円）と高価格なのにも関わらず、若い女性を中心に「美容と健康をサポートするドリンク」として人気を集めています。
エレウォンスムージーにインスパイアを受け、開発されたオリジナルスムージー「MoveMove Color Smoothie」
MoveMove×Vitabaumコラボスムージーの商品情報
サンセットレイヤーのブレンド素材
サンセットレイヤー
(SUNSET LAYERS)
ビーツ、マンゴー、オレンジが描くサンセットカラーのスムージーです。ヨーグルトとオーツミルクが優しく包み、1日のバランスを整えます。
販売価格：\1,080(税込)
ブレンド素材：
・Vitabaum PURE VITAMIN C
・マンゴー
・オレンジ
・バニラエキストラクト
・ビーツ
・ヨーグルト
・オーツミルク
・ココナッツミルク
・ココナッツウォーター
・100%オレンジジュース
オーシャンバイタリティ
(OCEAN VITALITY)
オーツミルクとココナッツウォーターに、トロピカルフルーツを合わせた爽やかなスムージーです。スピルリナとビタミンBでエネルギーをチャージできます。
販売価格：\1,080(税込)
ブレンド素材：
・Vitabaum B12+B-COMPLEX
・パイナップル
・マンゴー
・ブルーキュラソー
・ブルースピルリナ
・ココナッツクリーム
・オーツミルク
・ココナッツミルク
・ココナッツウォーター
オーシャンバイタリティのブレンド素材
Vitabaum(R)(ビタバウム)とは？
バイオ医薬品産業をリードしているドイツで生まれた栄養補助食品です。原材料から自然由来のものにこだわり抜き、無駄なものを取り除いて製造されているため安心して毎日飲み続けることができます。
Vitabaumの大きな特徴は100%液体であることです。錠剤やカプセルが苦手な方も、どこでも手軽に新鮮なビタミンチャージが可能になります。世界30カ国以上で販売されており、韓国大手バラエテイショップ「OLIVE YOUNG(オリーブヤング)」でも人気な商品です。
左上：PURE VITAMIN C、右下：Vitabaum B12+B-COMPLEX
Vitabaum(R) 5つのポイント
■飲みやすい液体ビタミンで、錠剤やカプセルよりも素早く吸収される
■独自のボトル設計により、新鮮なビタミンが摂取可能
■厚生労働省が定める栄養基準に基づき、1日に必要なビタミンをバランスよく配合
■12種類の添加物・賦形剤・糖類を排除
■高品質なこだわりの原材料を使用し、ビーガンにも対応
他にもこんな新作スムージーが
左：ミッドナイトデトックス、中左：サンセットレイヤー、中：コラーゲングロウ、中右：オーシャンバイタリティ、右：抹茶ブロッサム
他3種の新作スムージーはこちら
・ミッドナイトデトックス（MIDNIGHT DETOX）
・コラーゲングロウ（COLLAGEN GLOW）
・抹茶ブロッサム（MATCHA BLOSSOM）
こちらの商品にはVitabaumは使用されていないものの、フレッシュなフルーツと厳選した材料をブレンドした体も喜ぶスムージーです。色鮮やかなフルーツの魅力がぎゅっと詰まった一杯は、見た目も味わいも楽しめる新感覚ドリンクです。
※本商品は、10月1日より販売を開始しております。
Cafe Move Move店舗情報
Dessert&Coffee&Alcohol Cafe「Move Move（ムーブムーブ）」
営業時間：11:00～22:30(L.O21:30)
住所：〒169-0073
東京都新宿区百人町2-1-2 K-PLAZA2, 4F
Instagram @movemove_cafe
https://www.instagram.com/movemove_cafe/
Vitabaum(R)公式オンライン窓口
【ECサイト】
◯公式オンラインストア
https://vitabaum.co.jp/
◯Amazon・Qoo10
近日オープン予定
【各種SNS】
◯Instagram @vitabaum_jp
https://www.instagram.com/vitabaum_jp/
◯X ＠vitabaum_jp
https://x.com/vitabaum_jp
◯LINE公式アカウント
https://lin.ee/BZCZ1Yy
