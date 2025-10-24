「cocone×ホロライブ」初コラボキャンペーンが開催！雪花ラミィのライブ配信にて2025年10月24日(金) より特別コラボセットを販売開始！

株式会社はぐくみプラス

株式会社はぐくみプラス(https://www.hugkumiplus.net/)（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：山村昌平）が展開する髪と心を満たす自然派ヘアケアブランド『cocone（ココネ）(https://www.cocone-brand.com/)』は、カバー株式会社(https://cover-corp.com/)（本社：東京都港区、代表取締役：谷郷元昭 ）が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ(https://hololive.hololivepro.com/)」所属の「雪花ラミィ（ゆきはな ラミィ）」とのコラボキャンペーンを行います。

「cocone×雪花ラミィ コラボキャンペーン」について

2025年10月24日（金）20時より、「雪花ラミィ（ゆきはな らみぃ）」さんが、YouTubeチャンネルにてライブ配信を行います。

配信では、coconeにまつわるミッションに挑戦いただくなど、楽しめる企画を行います。

また、coconeと雪花ラミィさんの特別コラボセットをご紹介。

ファン必見の限定ノベルティ付きセットとなっており、第1弾・第2弾で異なる特典をご用意しています。

▼YouTubeライブ配信について

配信日時：2025年10月24日（金）20:00～

配信先：「Lamy Ch. 雪花ラミィ」

https://www.youtube.com/@YukihanaLamy

▼「cocone×ホロライブ」特別コラボ特設サイトはこちら

https://ac-p01.catsys.jp/cl/51149a1cda5ca3h2/?bid=a2844e1q27Fbe6F7

特別コラボ cocone×雪花ラミィごほうび便【うるつやセット】

“洗う＋守る”ヘアケア習慣で、ゴワつき・パサつき・うねりでお悩みの方へ特におすすめのセットです。

うるつやセット商品のご紹介

coconeクレイクリームシャンプー【モイスト】

クレイで落とす、クリームで潤す。

1本で時短・コスパ・美髪が叶う、トリートメント不要のオールインワンシャンプー。

海のミネラルをたっぷり含んだ泥を使った、頭皮と髪をやさしく洗い上げる泡立たないクリームシャンプー。

地肌に嬉しい豊富な成分と9種類の植物オイルで、傷んだ髪を補修しながら頭皮を健康に保ちます。心地良いベルガモットアールグレイの香り。

cocone ヘアエッセンスオイル【モイスト】

香る、潤す。うるつや髪へ導くボタニカルエッセンスオイル。

スキンケア基準のボタニカルヘアオイルツバキやアルガンオイルなど、厳選したボタニカル成分がダメージを受けた髪を補修。

熱に反応しキューティクルを整える成分配合で、毎日のドライヤーやヘアアイロンから髪を守ります。６つのフリー処方で安心してご利用いただけます。忙しい毎日にも取り入れやすく、１本でコンディショナー不要の時短ケアが可能です。

ノベルティ商品

【第1弾】初回特典

定期便を初回購入された方に、雪花ラミィ限定ポストカードをプレゼントいたします。

【第2弾】継続特典

特別コラボ限定BOXと雪花ラミィアクリルキーホルダーをお届けいたします。

※こちら初めての方限定のキャンペーンとなっております。アクリルキーホルダーと限定コラボBOXは2回目お受け取りいただく方限定となります。2回目のお受け取り時の特典は発送完了時のメール記載のフォームページよりご応募ください。

※2回目発送のお届けにつきまして初回発送より30日前後でのお届けです。2回目以降の価格はシャンプー1個3,480円を2個で6,960円（税込）＋送料270円にてお届けします。合計7,230円（税込）でのお届けとなります。

※前倒し発送はいたしかねます旨ご了承くださいませ。

タレント紹介

雪花ラミィ（Yukihana Lamy）

ホロライブ5期生、雪花ラミィ。人里離れた白銀の大地に住む、雪の一族の令嬢。

ホロライブの笑顔や彩りあふれる配信に心を打たれ、お供のだいふくと共に家を飛び出した。

真面目だが世間知らずで抜けたところがある。

▼雪花ラミィ公式YouTube：

https://www.youtube.com/@YukihanaLamy

▼雪花ラミィ公式X(旧Twitter)：

https://x.com/yukihanalamy

ブランドコンセプト

──ひくほど、美しく──

あなたの美しさを引き出すために大切なのは、あなた自身の良さを引き出すこと。

わたしたちが大切にしているのは与えるばかりのケアではなく、ひくことで美しくなるケアです。

余計なものを手放していくことは、ときに内面をも美しくします。

理想の自分や世間が持つイメージで自分を縛らないでほしい。

あたりまえの価値観を手放すことで、心がふっと軽くなり、

あなたが自分自身の内面の美しさに気がつけるように。

coconeは「ひくケア」を通して、さまざまなライフスタイルや価値観をもつ女性を応援します。

公式サイト

hugkumi+ 公式サイト： https：//www.hugkumiplus.net/(https://www.hugkumiplus.net/)

cocone ブランドサイト： https://www.cocone-brand.com/(https://www.cocone-brand.com/)

Instagram公式： https://www.instagram.com/cocone_official

会社概要

会社名：株式会社はぐくみプラス

所在地：福岡市博多区住吉二丁目16番36号

代表取締役： 山村昌平

事業概要：健康食品・化粧品の販売やそれらに付随する商品の販売