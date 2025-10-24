ドルフィンウェーブ POP UP SHOPを2025年11月8日(土)よりゲーマーズにて開催致します！

株式会社アニメイトホールディングス




株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年11月8日(土)よりドルフィンウェーブ POP UP SHOPを開催することをお知らせいたします。



https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6728
ー 開催概要 ー


開催期間：2025年11月8日(土)～11月24日(月・祝)
開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F (営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ

※ポップアップ開催と共にゲーマーズオンラインショップにて通販を行います。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。


店舗キャンペーン


【購入特典】


期間中に会場内にて『ドルフィンウェーブ』クラックス描き下ろし先行商品をご購入3,000円(税込)毎に、オリジナルポストカード(全9種)を1枚ランダムでプレゼントいたします。

■オリジナルポストカード(全9種)




※ポストカードはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。※特典はなくなり次第終了となります。※オンラインショップでのご購入の場合は特典付与はございません。ご注意ください。



販売商品




■ドルフィンウェーブ　トレーディング缶バッジ　踊り子
価格：495円(税込)
BOX価格：3,960円(税込)

■ドルフィンウェーブ　トレーディングアクリルキーホルダー　踊り子
価格：825円(税込)
BOX価格：6,600円(税込)


■ドルフィンウェーブ　スタンドメモクリップ　咲宮入華　踊り子
価格：825円(税込)

■ドルフィンウェーブ　スタンドメモクリップ　都条みちる　踊り子
価格：825円(税込)


■ドルフィンウェーブ　スタンドメモクリップ　シュネー・ヴァイスベルグ　踊り子
価格：825円(税込)

■ドルフィンウェーブ　スタンドメモクリップ　住乃絵紫苑　踊り子
価格：825円(税込)


■ドルフィンウェーブ　アクリルスタンド　咲宮入華　踊り子
価格：1,760円(税込)

■ドルフィンウェーブ　アクリルスタンド　都条みちる　踊り子
価格：1,760円(税込)


■ドルフィンウェーブ　アクリルスタンド　シュネー・ヴァイスベルグ　踊り子
価格：1,760円(税込)

■ドルフィンウェーブ　アクリルスタンド　住乃絵紫苑　踊り子
価格：1,760円(税込)




■ドルフィンウェーブ　A4アクリルパネル　集合　踊り子
価格：3,850円(税込)

■ドルフィンウェーブ　シングルクリアファイル　咲宮入華　踊り子
価格：440円(税込)



■ドルフィンウェーブ　シングルクリアファイル　都条みちる　踊り子
価格：440円(税込)

■ドルフィンウェーブ　シングルクリアファイル　シュネー・ヴァイスベルグ　踊り子
価格：440円(税込)



■ドルフィンウェーブ　シングルクリアファイル　住乃絵紫苑　踊り子
価格：440円(税込)

■ドルフィンウェーブ　Tシャツ　咲宮入華　踊り子
価格：5,500円(税込)



■ドルフィンウェーブ　Tシャツ　都条みちる　踊り子
価格：5,500円(税込)

■ドルフィンウェーブ　Tシャツ　シュネー・ヴァイスベルグ　踊り子
価格：5,500円(税込)



■ドルフィンウェーブ　Tシャツ　住乃絵紫苑　踊り子
価格：5,500円(税込)

■ドルフィンウェーブ　マイクロファイバークロス　咲宮入華　踊り子
価格：770円(税込)



■ドルフィンウェーブ　マイクロファイバークロス　都条みちる　踊り子
価格：770円(税込)

■ドルフィンウェーブ　マイクロファイバークロス　シュネー・ヴァイスベルグ　踊り子
価格：770円(税込)



■ドルフィンウェーブ　マイクロファイバークロス　住乃絵紫苑　踊り子
価格：770円(税込)



https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6728
【権利表記】(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.


【株式会社カードラボ 会社概要】


株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。