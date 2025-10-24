ドルフィンウェーブ POP UP SHOPを2025年11月8日(土)よりゲーマーズにて開催致します！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年11月8日(土)よりドルフィンウェーブ POP UP SHOPを開催することをお知らせいたします。

ー 開催概要 ー

開催期間：2025年11月8日(土)～11月24日(月・祝)

開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F (営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ



※ポップアップ開催と共にゲーマーズオンラインショップにて通販を行います。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

店舗キャンペーン

【購入特典】

期間中に会場内にて『ドルフィンウェーブ』クラックス描き下ろし先行商品をご購入3,000円(税込)毎に、オリジナルポストカード(全9種)を1枚ランダムでプレゼントいたします。



■オリジナルポストカード(全9種)

※ポストカードはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。※特典はなくなり次第終了となります。※オンラインショップでのご購入の場合は特典付与はございません。ご注意ください。

販売商品

■ドルフィンウェーブ トレーディング缶バッジ 踊り子価格：495円(税込)BOX価格：3,960円(税込)■ドルフィンウェーブ トレーディングアクリルキーホルダー 踊り子価格：825円(税込)BOX価格：6,600円(税込)■ドルフィンウェーブ スタンドメモクリップ 咲宮入華 踊り子価格：825円(税込)■ドルフィンウェーブ スタンドメモクリップ 都条みちる 踊り子価格：825円(税込)■ドルフィンウェーブ スタンドメモクリップ シュネー・ヴァイスベルグ 踊り子価格：825円(税込)■ドルフィンウェーブ スタンドメモクリップ 住乃絵紫苑 踊り子価格：825円(税込)■ドルフィンウェーブ アクリルスタンド 咲宮入華 踊り子価格：1,760円(税込)■ドルフィンウェーブ アクリルスタンド 都条みちる 踊り子価格：1,760円(税込)■ドルフィンウェーブ アクリルスタンド シュネー・ヴァイスベルグ 踊り子価格：1,760円(税込)■ドルフィンウェーブ アクリルスタンド 住乃絵紫苑 踊り子価格：1,760円(税込)

■ドルフィンウェーブ A4アクリルパネル 集合 踊り子価格：3,850円(税込)■ドルフィンウェーブ シングルクリアファイル 咲宮入華 踊り子価格：440円(税込)

■ドルフィンウェーブ シングルクリアファイル 都条みちる 踊り子価格：440円(税込)■ドルフィンウェーブ シングルクリアファイル シュネー・ヴァイスベルグ 踊り子価格：440円(税込)

■ドルフィンウェーブ シングルクリアファイル 住乃絵紫苑 踊り子価格：440円(税込)■ドルフィンウェーブ Tシャツ 咲宮入華 踊り子価格：5,500円(税込)

■ドルフィンウェーブ Tシャツ 都条みちる 踊り子価格：5,500円(税込)■ドルフィンウェーブ Tシャツ シュネー・ヴァイスベルグ 踊り子価格：5,500円(税込)

■ドルフィンウェーブ Tシャツ 住乃絵紫苑 踊り子価格：5,500円(税込)■ドルフィンウェーブ マイクロファイバークロス 咲宮入華 踊り子価格：770円(税込)

■ドルフィンウェーブ マイクロファイバークロス 都条みちる 踊り子価格：770円(税込)■ドルフィンウェーブ マイクロファイバークロス シュネー・ヴァイスベルグ 踊り子価格：770円(税込)

■ドルフィンウェーブ マイクロファイバークロス 住乃絵紫苑 踊り子価格：770円(税込)

【権利表記】(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

