【策略家の高官×美人復讐者】「雪辱の花 2」(著：snob)紙書籍＆電子書籍にて大好評発売中！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
【STORY】
一家を滅ぼした仇を討つため、高官・ヒリャンの使用人となったヨンジョ。
しかし、その思惑は早々に見抜かれてしまう。
一方で、ヒリャンはヨンジョに敵意を抱かれていると知りながらも、好奇心から彼を傍に置いていた。
ところが、一度その身体に触れて以来、何をしてもヨンジョのことが頭から離れず、さらには彼に対して同情心まで芽生えて――。
☆注目ポイント！
大人気BLコミックス「甘くて熱くて息もできない」の蜂巣先生より
帯に推薦コメント＆イラストをご寄稿いただきました！
【商品情報】
タイトル：雪辱の花 2
著：snob(スノブ)
発売日：2025年10月22日頃
判型：B6判
定価：1,320円(税込)
レーベル：ダリアコミックスユニ
発行：株式会社フロンティアワークス
■特典情報
☆スペシャル情報
「雪辱の花 2」発売記念！複製原画展 開催中！
展示期間終了後には複製原画を抽選でプレゼント！
【期間】
10月22日(水)～11月5日(水)
【場所】
ステラワース
【詳細】
https://stellaworth.blog.fc2.com/blog-entry-6548.html
■作品HP
https://www.fwinc.jp/daria/detail/?code=978-4-86657-887-3
■C表記
(C)snob/Lezhin Comics/Frontier Works Inc.
■ダリアとは
あなたの毎日を彩る、“恋”を届けるBLレーベル。
日本＆海外の人気作品を続々リリース中！
偶数月22日発売の雑誌「Daria」では豪華付録やプレゼント企画を実施中！
ダリア公式HP： https://www.fwinc.jp/daria/
ダリアユニ公式Ｘ：https://x.com/daria_uni