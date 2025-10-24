【策略家の高官×美人復讐者】「雪辱の花 2」(著：snob)紙書籍＆電子書籍にて大好評発売中！

【STORY】


一家を滅ぼした仇を討つため、高官・ヒリャンの使用人となったヨンジョ。


しかし、その思惑は早々に見抜かれてしまう。


一方で、ヒリャンはヨンジョに敵意を抱かれていると知りながらも、好奇心から彼を傍に置いていた。


ところが、一度その身体に触れて以来、何をしてもヨンジョのことが頭から離れず、さらには彼に対して同情心まで芽生えて――。



☆注目ポイント！


大人気BLコミックス「甘くて熱くて息もできない」の蜂巣先生より


帯に推薦コメント＆イラストをご寄稿いただきました！




【商品情報】







タイトル：雪辱の花 2


著：snob(スノブ)


発売日：2025年10月22日頃


判型：B6判


定価：1,320円(税込)


レーベル：ダリアコミックスユニ


発行：株式会社フロンティアワークス




■特典情報






☆スペシャル情報


「雪辱の花 2」発売記念！複製原画展 開催中！


展示期間終了後には複製原画を抽選でプレゼント！



【期間】


10月22日(水)～11月5日(水)



【場所】


ステラワース



【詳細】


https://stellaworth.blog.fc2.com/blog-entry-6548.html




