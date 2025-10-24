【策略家の高官×美人復讐者】「雪辱の花 2」(著：snob)紙書籍＆電子書籍にて大好評発売中！

株式会社アニメイトホールディングス

【STORY】

一家を滅ぼした仇を討つため、高官・ヒリャンの使用人となったヨンジョ。

しかし、その思惑は早々に見抜かれてしまう。

一方で、ヒリャンはヨンジョに敵意を抱かれていると知りながらも、好奇心から彼を傍に置いていた。

ところが、一度その身体に触れて以来、何をしてもヨンジョのことが頭から離れず、さらには彼に対して同情心まで芽生えて――。

☆注目ポイント！

大人気BLコミックス「甘くて熱くて息もできない」の蜂巣先生より

帯に推薦コメント＆イラストをご寄稿いただきました！

【商品情報】

タイトル：雪辱の花 2

著：snob(スノブ)

発売日：2025年10月22日頃

判型：B6判

定価：1,320円(税込)

レーベル：ダリアコミックスユニ

発行：株式会社フロンティアワークス

■特典情報

☆スペシャル情報

「雪辱の花 2」発売記念！複製原画展 開催中！

展示期間終了後には複製原画を抽選でプレゼント！

【期間】

10月22日(水)～11月5日(水)

【場所】

ステラワース

【詳細】

https://stellaworth.blog.fc2.com/blog-entry-6548.html

■作品HP

https://www.fwinc.jp/daria/detail/?code=978-4-86657-887-3

■C表記

(C)snob/Lezhin Comics/Frontier Works Inc.

■ダリアとは

あなたの毎日を彩る、“恋”を届けるBLレーベル。

日本＆海外の人気作品を続々リリース中！

偶数月22日発売の雑誌「Daria」では豪華付録やプレゼント企画を実施中！

ダリア公式HP： https://www.fwinc.jp/daria/

ダリアユニ公式Ｘ：https://x.com/daria_uni