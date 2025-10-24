聖飢魔II・Damian Hamada’s Creatures「地球魔界化計画 第II章」魔暦27(2025)年11月2日(日)17時より 独占生中継が決定
魔暦27(2025)年11月2日(日)に、長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA（ハピネスアリーナ）にて、聖飢魔IIとDamian Hamada's Creaturesが出演する、長崎国際テレビ35周年・特別企画 「地球魔界化計画 第II章」が開催されます。
ニコニコ生放送では、本イヴェントの独占生中継を行う事が決定いたしました！
配信チケットは10月24日(金)18:00から販売スタート。
配信チケットを購入すると11月16日(日)いっぱいまで何度でも視聴が可能になります。
■日程
魔暦27(2025)年11月2日(日) 17:00開演
■チケット価格
4,440円（税込）
※サービス手数料 220円（税込）
■チケット販売期間
魔暦27(2025)年10月24日(金) 18時00分 ～ 魔暦27(2025)年11月16日(日) 20時00分
■アーカイブ視聴期間
魔暦27(2025)年11月16日(日)23時59分59秒まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
■視聴URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv348962175