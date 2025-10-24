みちのくアタミが贈るタイムスリップBL最新刊「はなゆかば２.」ほかCharaコミックス10月刊発売!!

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、ボーイズラブ(BL)作品を取り扱うCharaレーベルより、10月24日(金)にコミックス４冊を発売いたします。


■「はなゆかば２.」（著者：みちのくアタミ）

独占欲強めワンコ大学生×
健気な若様の時をかける運命の恋(ハート)



≪あらすじ≫


明治時代にタイムスリップした大学生の月祥(つきひろ)。そこで出会った青年・壮之丞(そうのじょう)と恋仲になったとたん、強制的に現代に戻されてしまった!!　無力さを痛感するけれど、再び会うことを諦めたくない。「壮之丞…待ってて、必ず戻るから」決心した月祥は壮之丞の足跡と、タイムスリップの手がかりを求めて…!?　最愛の人を諦めない覚悟が、150年の時を越える――奇跡の再会編!!



定価：825円


判型：B6判


ページ数：228ページ


発売：2025年10月24日（金）


ISBN：978-4-19-961057-8





作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/53349/


試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/michinoku/hanayukaba_2/


■「この世界に存在していない君へ」（著者：かつらぎ）

孤独な少年×愛を知らない御曹司


共犯からはじまる、救済BL(ハート)



≪あらすじ≫


大企業の御曹司として、両親の望む通りに生きてきた高校生の詢(しゅん)。家族として愛されたことは一度もなく、愛とは何かを知らずにいた。ある日、万引きをして逃げていた少年・カイと出会う。自分の名前の漢字も知らず、戸籍も持たないカイに興味を惹かれていく。彼なら、この気持ちをわかってくれるかもしれない――この子が欲しい。けれど、二人の交流を知った父親に引き離されてしまう!!　数年後、どれだけ手を尽くして探してもカイは見つからない。それどころか、調査会社から届いたのは「死亡通知」で――!?



定価：880円


判型：B6判


ページ数：268ページ


発売：2025年10月24日（金）


ISBN：978-4-19-961054-7





作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/53645/


試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/katsuragi/konosekaini/


■「災厄は僕を好きすぎる（11）」（原作：神奈木智　作画：二宮悦巳）

災厄の始まりと因果が明かされる
シリーズ待望の最新刊!!



≪あらすじ≫


災厄発祥の地で、ついに手がかりの日記を発見!!　ところが喜びも束の間、和樹(かずき)がなぜか「これは罠だ」と破り捨ててしまう。その瞬間、育実(いくみ)は過去に起こった凄惨な災厄と白夜(びゃくや)の非業の死、成鷹(なりたか)の慟哭を幻視!!　こんな悪夢をなぜ俺に見せるんだ──。衝撃に呆然とする一行の前に、突然姿を現したのは、見届け人の二人。「ここまで生き延びて、この地に辿り着いた者はいません」とご褒美のように正体を顕現させて…!?



定価：814円


判型：B6判


ページ数：196ページ


発売：2025年10月24日（金）


ISBN：978-4-19-961055-4





作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/53672/


試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/ninomiya/saiyaku11/


■「郵便屋さんが拾った恋」（著者：ほど）

なつっこい包容力◎な郵便屋さん


×甘え下手男子のピュアBL(ハート)



≪あらすじ≫


母親が再婚し、新しい家族との距離感に悩む高校三年生の圭太(けいた)。終業式の帰り道、家の鍵を失くしたと泣く女の子に遭遇!!　途方に暮れる圭太を助けてくれたのは、通りかかった郵便局員の三浦(みうら)だ。なんて頼りがいがあって人懐っこく笑うんだろう――なぜかその日から三浦のことが忘れられず、初めての感情に戸惑っていたある日、三浦と偶然再会!!　しかもなんと「大晦日を一緒に過ごそう」と誘われて!?



定価：814円


判型：B6判


ページ数：204ページ


発売：2025年10月24日（金）


ISBN：978-4-19-961056-1





作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/53661/


試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/hodo/yubinya/


