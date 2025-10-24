みちのくアタミが贈るタイムスリップBL最新刊「はなゆかば２.」ほかCharaコミックス10月刊発売!!

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、ボーイズラブ(BL)作品を取り扱うCharaレーベルより、10月24日(金)にコミックス４冊を発売いたします。

■「はなゆかば２.」（著者：みちのくアタミ）「はなゆかば２.」（著者：みちのくアタミ）

独占欲強めワンコ大学生×

健気な若様の時をかける運命の恋(ハート)

≪あらすじ≫

明治時代にタイムスリップした大学生の月祥(つきひろ)。そこで出会った青年・壮之丞(そうのじょう)と恋仲になったとたん、強制的に現代に戻されてしまった!! 無力さを痛感するけれど、再び会うことを諦めたくない。「壮之丞…待ってて、必ず戻るから」決心した月祥は壮之丞の足跡と、タイムスリップの手がかりを求めて…!? 最愛の人を諦めない覚悟が、150年の時を越える――奇跡の再会編!!

定価：825円

判型：B6判

ページ数：228ページ

発売：2025年10月24日（金）

ISBN：978-4-19-961057-8

作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/53349/

試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/michinoku/hanayukaba_2/

■「この世界に存在していない君へ」（著者：かつらぎ）「この世界に存在していない君へ」（著者：かつらぎ）

孤独な少年×愛を知らない御曹司

共犯からはじまる、救済BL(ハート)

≪あらすじ≫

大企業の御曹司として、両親の望む通りに生きてきた高校生の詢(しゅん)。家族として愛されたことは一度もなく、愛とは何かを知らずにいた。ある日、万引きをして逃げていた少年・カイと出会う。自分の名前の漢字も知らず、戸籍も持たないカイに興味を惹かれていく。彼なら、この気持ちをわかってくれるかもしれない――この子が欲しい。けれど、二人の交流を知った父親に引き離されてしまう!! 数年後、どれだけ手を尽くして探してもカイは見つからない。それどころか、調査会社から届いたのは「死亡通知」で――!?

定価：880円

判型：B6判

ページ数：268ページ

発売：2025年10月24日（金）

ISBN：978-4-19-961054-7

作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/53645/

試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/katsuragi/konosekaini/

■「災厄は僕を好きすぎる（11）」（原作：神奈木智 作画：二宮悦巳）「災厄は僕を好きすぎる（11）」（原作：神奈木智 作画：二宮悦巳）

災厄の始まりと因果が明かされる

シリーズ待望の最新刊!!

≪あらすじ≫

災厄発祥の地で、ついに手がかりの日記を発見!! ところが喜びも束の間、和樹(かずき)がなぜか「これは罠だ」と破り捨ててしまう。その瞬間、育実(いくみ)は過去に起こった凄惨な災厄と白夜(びゃくや)の非業の死、成鷹(なりたか)の慟哭を幻視!! こんな悪夢をなぜ俺に見せるんだ──。衝撃に呆然とする一行の前に、突然姿を現したのは、見届け人の二人。「ここまで生き延びて、この地に辿り着いた者はいません」とご褒美のように正体を顕現させて…!?

定価：814円

判型：B6判

ページ数：196ページ

発売：2025年10月24日（金）

ISBN：978-4-19-961055-4

作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/53672/

試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/ninomiya/saiyaku11/

■「郵便屋さんが拾った恋」（著者：ほど）「郵便屋さんが拾った恋」（著者：ほど）

なつっこい包容力◎な郵便屋さん

×甘え下手男子のピュアBL(ハート)

≪あらすじ≫

母親が再婚し、新しい家族との距離感に悩む高校三年生の圭太(けいた)。終業式の帰り道、家の鍵を失くしたと泣く女の子に遭遇!! 途方に暮れる圭太を助けてくれたのは、通りかかった郵便局員の三浦(みうら)だ。なんて頼りがいがあって人懐っこく笑うんだろう――なぜかその日から三浦のことが忘れられず、初めての感情に戸惑っていたある日、三浦と偶然再会!! しかもなんと「大晦日を一緒に過ごそう」と誘われて!?

定価：814円

判型：B6判

ページ数：204ページ

発売：2025年10月24日（金）

ISBN：978-4-19-961056-1

作品詳細：https://www.chara-info.net/product/comics/53661/

試し読み：https://www.chara-info.net/viewer/comics/hodo/yubinya/

最新情報はこちら

★Chara編集部X https://x.com/chara_tokuma

★Chara公式サイト https://www.chara-info.net/

■本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

【徳間書店PR窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）