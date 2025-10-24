【KADOKAWA DREAMS】D.LEAGUE 25-26 SEASON スポンサー契約締結のお知らせ
このたび、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦するKADOKAWA DREAMSは、
D.LEAGUE 25-26 SEASONにおいて、以下の各社とスポンサー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
■メインスポンサー（7社）
東急 株式会社
Reebok
Nextorage 株式会社
株式会社 Global Growth(GGTK)
株式会社 丸貞
学校法人 洗足学園
株式会社 南荘石井事務所
■オフィシャルスポンサー（7社）
株式会社 光正工務店
株式会社 成建
ディアスタッフ 株式会社
株式会社 シーエスデー研究所
横堀電気工業 株式会社
株式会社 アウラ
株式会社末長組
■サポートカンパニー（15社）
株式会社 みつや園
株式会社 小川ホールディングス
株式会社 アドバンテージ
若月電業 有限会社
株式会社 樹
有限会社 久本石材
株式会社 エヌアセットホールディングス
株式会社 総商
協親自動車 株式会社
医療法人社団 慈生会 梶ヶ谷クリニック
宗教法人 溝口神社
株式会社 リヨンド
宗教法人 大蓮寺
株式会社 田中泰治商店
有限会社 藤寿
KADOKAWA DREAMSは、「川崎から世界へ」というスローガンのもと、
ダンスカルチャーの発信・発展に取り組んでおります。
今シーズンも多くの企業・団体の皆さまから温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
スポンサーの皆さまとともに、D.LEAGUE 25-26 SEASONを戦い抜き、
王座奪還を目指してまいります。
引き続き、KADOKAWA DREAMSへのご声援をよろしくお願いいたします。
KADOKAWA DREAMS
日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のKADOKAWA DREAMSは、2025年より新体制「KADOKAWA DREAMS Association」として活動。
24-25 SEASON限りでDリーグディレクターを退任し、KADOKAWA DREAMSエグゼクティブプロデューサーに就任した KEITA TANAKA を筆頭に、D.LEAGUEでの挑戦だけでなく、世界やさまざまな分野での活動にも挑む体制を整えています。さらに、選手兼任で HINATA.M が新ディレクターに就任し、王座奪還に挑みます。
チームメンバーは、HINATA.M、KISA、KELO、颯希（SATSUKI）、Ryo、ASUHA、TSY、RAIZYU に加え、今季から FLAME、Yu、ANJU、RINTA、KYARI、SOUTA、寧樹の7名が加入し、計15名で活動。今年は挑戦者として、新たな高みを目指しつつ、ダンスの枠を超えた多様な表現や活動にも挑戦していきます。
