【KADOKAWA DREAMS】D.LEAGUE 25-26 SEASON スポンサー契約締結のお知らせ

株式会社KADOKAWA

このたび、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦するKADOKAWA DREAMSは、

D.LEAGUE 25-26 SEASONにおいて、以下の各社とスポンサー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

■メインスポンサー（7社）

東急 株式会社

Reebok

Nextorage 株式会社

株式会社 Global Growth(GGTK)

株式会社 丸貞

学校法人 洗足学園

株式会社 南荘石井事務所

■オフィシャルスポンサー（7社）

株式会社 光正工務店

株式会社 成建

ディアスタッフ 株式会社

株式会社 シーエスデー研究所

横堀電気工業 株式会社

株式会社 アウラ

株式会社末長組

■サポートカンパニー（15社）

株式会社 みつや園

株式会社 小川ホールディングス

株式会社 アドバンテージ

若月電業 有限会社

株式会社 樹

有限会社 久本石材

株式会社 エヌアセットホールディングス

株式会社 総商

協親自動車 株式会社

医療法人社団 慈生会 梶ヶ谷クリニック

宗教法人 溝口神社

株式会社 リヨンド

宗教法人 大蓮寺

株式会社 田中泰治商店

有限会社 藤寿

KADOKAWA DREAMSは、「川崎から世界へ」というスローガンのもと、

ダンスカルチャーの発信・発展に取り組んでおります。

今シーズンも多くの企業・団体の皆さまから温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

スポンサーの皆さまとともに、D.LEAGUE 25-26 SEASONを戦い抜き、

王座奪還を目指してまいります。

引き続き、KADOKAWA DREAMSへのご声援をよろしくお願いいたします。

KADOKAWA DREAMS

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のKADOKAWA DREAMSは、2025年より新体制「KADOKAWA DREAMS Association」として活動。

24-25 SEASON限りでDリーグディレクターを退任し、KADOKAWA DREAMSエグゼクティブプロデューサーに就任した KEITA TANAKA を筆頭に、D.LEAGUEでの挑戦だけでなく、世界やさまざまな分野での活動にも挑む体制を整えています。さらに、選手兼任で HINATA.M が新ディレクターに就任し、王座奪還に挑みます。

チームメンバーは、HINATA.M、KISA、KELO、颯希（SATSUKI）、Ryo、ASUHA、TSY、RAIZYU に加え、今季から FLAME、Yu、ANJU、RINTA、KYARI、SOUTA、寧樹の7名が加入し、計15名で活動。今年は挑戦者として、新たな高みを目指しつつ、ダンスの枠を超えた多様な表現や活動にも挑戦していきます。

Twitter/ Instagram/ TikTok ：@kadokawa_dreams

【KADOKAWA DREAMS公式HP】

https://kadokawa-dreams.com/