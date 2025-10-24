Paradox Live 初のファンフェスを全国のカラオケルームに生配信！11月16日(日)、JOYSOUND「みるハコ」でライブ・ビューイング！スペシャルゲストを招いた一夜限りのコラボレーションも！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」で、HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラライ）」の初のファンフェスの生配信が決定しました。11月16日(日)にぴあアリーナMMで開催されるイベントの模様を、当日17時から対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームにライブ・ビューイングするほか、後日アーカイブ配信を実施。本配信を視聴するためのチケットは、本日10月24日(金)18時から「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売します。

近未来の日本を舞台に、各音楽ジャンルで人気を誇るHIPHOPチームたちが、自らの音楽でNo.1を目指してステージバトルに挑む姿を描くHIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」。ハイレベルな楽曲の数々、声優や歌い手をはじめとする豪華なキャスト陣、個性豊かなキャラクターたちによって、多くのファンから高い支持を集めています。

このたび配信を行うのは、「お楽しみ箱（Happy Box）」をテーマに、ライブステージやここでしか観られない限定スペシャルコンテンツが満載のParadox Live初のファンフェス『Paradox Live Fanfest Dope Box』。各チームによるライブパフォーマンスはもちろん、楽曲を手がける作家陣が出演するなど一夜限りのコラボレーションはファン必見！

本映像を視聴するためのチケットは、１名あたり3,500円(税込・別途室料)、３名以上の利用でお得なグループチケットは1ルームあたり9,000円(税込・別途室料)でご用意しております。なお、本チケット1枚で当日の生配信に加え、11月22日(土)から12月31日(水)までの期間中に1回、再視聴いただくことが可能です。(別途室料)

直接会場に足を運べない方も、この機会をお見逃しなく！Paradox Liveの世界観を余すことなく堪能できる夢の祭典を、カラオケルームならではの迫力の音と映像でお楽しみください。

＝＝ Paradox Live Fanfest「Dope Box」 ＝＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆日時：2025年11月16日(日) 開演：17:00(19:30ごろ終了予定)

※開演30分前から終了予定時間の30分後までを予約推奨時間とします。

※開演・終演時間は予定となりますことご了承下さい。

◆アーカイブ視聴期間：2025年11月22日(土)12:00 ～ 2025年12月31日(水)23:59

※アーカイブ視聴可能回数：1回/枚

◆チケット販売期間： 2025年10月24日(金)18:00～2025年12月31日(水)23:59

※コンビニ・ペイジー決済は12月29日(月)23:59までとなります。

◆料金：

個人チケット：3,500円(税込)/1人

グループチケット：9,000円(税込)/1ルーム

※別途室料が発生します。

※チケット料金は3歳以上有料になります。

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/823871/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。