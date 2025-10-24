TVアニメ『フードコートで、また明日。』LINEスタンプ・着せかえ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ・着せかえTVアニメ『フードコートで、また明日。』（(C)2024 成家慎一郎/KADOKAWA/フードコートで、また明日。製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■LINEコンテンツの配信はこちら

LINEスタンプTVアニメ『フードコートで、また明日。』（40点 100 コイン／250 円）

LINE STORE： https://line.me/S/sticker/31847754

LINE着せかえTVアニメ『フードコートで、また明日。』（1種類 150 コイン／370 円）

LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=b54c8c9c-62f5-412e-b010-caaa2d2134e7

■TVアニメ『フードコートで、また明日。』とは

話しかけ難い雰囲気を漂わせる和田と、ギャルのような見た目で周囲から恐れられている山本。

クラスではそれぞれ一人きりで過ごす和田と山本は、別々の高校に通っているものの、

毎日のようにショッピングセンターのフードコートに集まっている。

と言っても、何をするでもなく、ただただ、たわいもない話をして、笑ったり、泣いたり、怒ったり……。

そんな二人のゆるい放課後を、少し覗いてみませんか？

【作品公式サイト】https://www.foodcourtjk-anime.com/

【作品公式X】https://x.com/foodcourt_anime

(C)2024 成家慎一郎/KADOKAWA/フードコートで、また明日。製作委員会

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp