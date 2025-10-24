TVアニメ『フードコートで、また明日。』LINEスタンプ・着せかえ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ・着せかえTVアニメ『フードコートで、また明日。』（(C)2024 成家慎一郎/KADOKAWA/フードコートで、また明日。製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。





■LINEコンテンツの配信はこちら


LINEスタンプTVアニメ『フードコートで、また明日。』（40点 100 コイン／250 円）
LINE STORE： https://line.me/S/sticker/31847754



LINE着せかえTVアニメ『フードコートで、また明日。』（1種類 150 コイン／370 円）
LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=b54c8c9c-62f5-412e-b010-caaa2d2134e7



■TVアニメ『フードコートで、また明日。』とは


話しかけ難い雰囲気を漂わせる和田と、ギャルのような見た目で周囲から恐れられている山本。


クラスではそれぞれ一人きりで過ごす和田と山本は、別々の高校に通っているものの、


毎日のようにショッピングセンターのフードコートに集まっている。


と言っても、何をするでもなく、ただただ、たわいもない話をして、笑ったり、泣いたり、怒ったり……。


そんな二人のゆるい放課後を、少し覗いてみませんか？



【作品公式サイト】https://www.foodcourtjk-anime.com/


【作品公式X】https://x.com/foodcourt_anime



(C)2024 成家慎一郎/KADOKAWA/フードコートで、また明日。製作委員会



※参考情報


・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　　　　　 https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　https://creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp