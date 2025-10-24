『お文具といっしょ』が「あめぬい」シリーズに登場！　約10cmの可愛いぬいぐるみ♪

株式会社Ａ３


「あめぬい」シリーズに、大人気キャラクターコンテンツ『お文具といっしょ』が登場！


2025年10月24日(金)からeeo Store online（通販）にて販売がスタートしました!!



「あめぬい」とは、“キャンディ（あめ）”などの様々なモチーフをキャラクターが抱えた株式会社A3によるオリジナルぬいぐるみシリーズ。今回は、お文具さんとプリンさんの全2種がラインナップしました。この機会にぜひお迎えください♪



▼eeo Store online（通販）へ▼


ご予約はこちらから！


https://eeo.today/store/101/title/173?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1001


【販売情報】


■発売日：2025年10月24日(金)～


■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/173?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1001)


■お届け時期：2026年3月下旬頃より順次発送予定


■価格：各1,980円（税込）


■サイズ：約10cm（ボールチェーン付き）


■種類：お文具さん／プリンさん



“あめ”にちょこんと乗ったキュートな姿にほんわか癒される♪




『お文具といっしょ』の「あめぬい」には、お文具さんとプリンさんの全2種がラインナップしました。


大きさは約10cmと、コレクションしやすい可愛いサイズ感。付属のボールチェーンを使ってカバンなどにつければ、いつでも一緒にお出かけできます♪



【お文具さん】


【プリンさん】


『お文具といっしょ』のキャラクターたちが登場した「あめぬい」シリーズ。胸キュン必至のグッズをぜひこの機会にGETしてください！



＜商品素材＞


本体生地：ポリエステル／ボールチェーン：鉄



※掲載画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。また、商品には若干の個体差がございます。


※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



(C)お文具 ／ 講談社



「あめぬい」シリーズとは




「あめぬい」とは、“キャンディ（あめ）”などの様々なモチーフをキャラクターが抱えた株式会社A3によるオリジナルぬいぐるみシリーズです。


お出かけ先に連れていきやすいサイズ感が嬉しいポイント！　モフッと乗っている姿にほんわか癒されます!!


株式会社A3

