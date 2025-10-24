『お文具といっしょ』が「あめぬい」シリーズに登場！ 約10cmの可愛いぬいぐるみ♪
「あめぬい」シリーズに、大人気キャラクターコンテンツ『お文具といっしょ』が登場！
2025年10月24日(金)からeeo Store online（通販）にて販売がスタートしました!!
「あめぬい」とは、“キャンディ（あめ）”などの様々なモチーフをキャラクターが抱えた株式会社A3によるオリジナルぬいぐるみシリーズ。今回は、お文具さんとプリンさんの全2種がラインナップしました。この機会にぜひお迎えください♪
▼eeo Store online（通販）へ▼
ご予約はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/173?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1001(https://eeo.today/store/101/title/173?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1001)
【販売情報】
■発売日：2025年10月24日(金)～
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/173?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1001)
■お届け時期：2026年3月下旬頃より順次発送予定
■価格：各1,980円（税込）
■サイズ：約10cm（ボールチェーン付き）
■種類：お文具さん／プリンさん
“あめ”にちょこんと乗ったキュートな姿にほんわか癒される♪
『お文具といっしょ』の「あめぬい」には、お文具さんとプリンさんの全2種がラインナップしました。
大きさは約10cmと、コレクションしやすい可愛いサイズ感。付属のボールチェーンを使ってカバンなどにつければ、いつでも一緒にお出かけできます♪
【お文具さん】
【プリンさん】
『お文具といっしょ』のキャラクターたちが登場した「あめぬい」シリーズ。胸キュン必至のグッズをぜひこの機会にGETしてください！
＜商品素材＞
本体生地：ポリエステル／ボールチェーン：鉄
※掲載画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。また、商品には若干の個体差がございます。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
(C)お文具 ／ 講談社
「あめぬい」シリーズとは
「あめぬい」とは、“キャンディ（あめ）”などの様々なモチーフをキャラクターが抱えた株式会社A3によるオリジナルぬいぐるみシリーズです。
お出かけ先に連れていきやすいサイズ感が嬉しいポイント！ モフッと乗っている姿にほんわか癒されます!!
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus