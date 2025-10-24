11月16日（日）開催！　MF文庫J『秋の学園祭2025』特設サイト更新！　追加情報を続々公開中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛 以下、KADOKAWA）は、11月16日（日）に開催する、MF文庫J『秋の学園祭2025』に関する追加情報を公開したことをお知らせします。

配信情報

現地観覧ができない方も、LIVE配信にてお楽しみいただけます！

YouTube：https://youtube.com/live/cSvJi8L-ewc

ニコニコ動画：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348845411

お家でも『学園祭』をみんなと楽しもう！

サイン本販売タイトル＆販売方法

各店舗ごとの販売タイトルが決定！ 販売方法は特設サイトをチェック！

※各店舗への問い合わせはお控えください。

- アニメイト 池袋本店

『いのちの食べ方』『義妹生活』『ベノム』『Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活』

- くまざわ書店 サンシャインシティアルパ店

『グッバイ宣言』『死亡遊戯で飯を食う。』『のだ』『緋弾のアリア』

- ゲーマーズ 池袋Bookstore

『人外教室の人間嫌い教師』『探偵はもう、死んでいる。』

- ジュンク堂書店 池袋本店

『男子禁制ゲーム世界で俺がやるべき唯一のこと』『ド屑』『ようこそ実力至上主義の教室へ』『ようこそ実力至上主義の教室へ ２年生編』『ようこそ実力至上主義の教室へ ３年生編』

- メロンブックス 池袋店

『佐々木とピーちゃん』『ノーゲーム・ノーライフ』『また殺されてしまったのですね、探偵様』

フェア情報

・豪華イラストレーターの描き下ろし！ キラキラドレス姿のヒロインたちが登場！

・購入者全員にプレゼントがもらえるフェアが11月14日頃より開催決定！

・MF文庫Jの書籍をフェア対象店舗で1冊買う毎に、描き下ろしイラスト使用の「謎解き付き招待状風カード(全8種)」1枚を書店店頭でプレゼント!

実施店舗など、詳細は特設サイトへ！

グッズ販売日

11月14日（日）12時～

グッズ予約受付スタート！

RIDDLER×MF文庫J コラボ開催！

謎解き・脱出ゲームクリエイターの松丸亮吾氏が代表を務めるRIDDLED監修の下、謎解き企画の実施が決定！

豪華プレゼントに応募できる他、全国で遊べる企画もご用意しています！

池袋くじ引きキャンペーン

ハズレなし！

MF文庫Jタイトルを対象書店で買って、超豪華賞品をゲットしよう！

「君のイチ推しキャラメーカー」キャラ追加！

「君のイチ推しキャラメーカー」に、キラキラドレス姿の描き下ろしヒロインたちが登場！

君にとっての””イチ推し””は誰ですか？

ハッシュタグは、「#推しキャラ教えて」！

ミニゲームはこちらから

https://mfbunkoj-fes.com/game/

その他、学園祭の詳細は特設サイトをチェック！

https://mfbunkoj-fes.com/

MF文庫Jとは

2002年に創刊したライトノベルレーベル。近年のレーベルの代表作に、『Re:ゼロから始める異世界生活』『ようこそ実力至上主義の教室へ』『探偵はもう、死んでいる。』『ノーゲーム・ノーライフ』や、大人気ボカロ曲を原案とした小説『グッバイ宣言』などがある。

「見つけよう、キミのおもしろい！」をレーベルキャッチコピーに掲げ、読者に「おもしろい！」の発見と共有をお届けできるよう、No.1レーベル※として日々作品を作り続けている。

※2022年1月1日～2024年12月31日までの紙書籍販売数

(C)鵜飼有志、かいりきベア・城崎、榎宮祐、衣笠彰梧、来栖夏芽、大漠波新・真野真央・SSS、Chinozo・三月みどり、てにをは、長月達平、二語十、ぶんころり、三河ごーすと

イラスト：アルセチカ、泉彩、うみぼうず、大塚真一郎、Oda Kogane、榎宮祐、カントク、トモセシュンサク、ねこめたる、のう、Hiten、りいちゅ