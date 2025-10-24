ダウ90000の単独イベント「ダウ主総会」の年末開催が決定！　　　ダウ主総会 ２０２５～年末総決算～

株式会社テレビ朝日■ダウ90000の今年の活動を振りかえるイベント「ダウ主総会」が年末に開催決定！

蓮見翔が主宰を務める8人組ユニットであるダウ90000によるイベント「ダウ主総会」が今年4月に引き続き3回目の開催が決定！タイトルは「ダウ主総会2025 ～年末総決算～」。

今年のダウ90000は第7回演劇公演「ロマンス」を東京・大阪・石川・福岡の全4都市で初の全国ツアーとして開催し、全公演即完売！さらに11月15・16日には東京にて凱旋公演を行うなど、ダウ90000の勢いは加速しております。

今回は12月27日の土曜日、初めての休日開催となり、今まで仕事で予定が合わなかった方や

年末の帰省する前に今年のダウ納めをしたい方、多くのお客様に楽しんでいただくべくパワーアップした内容でお届けします！

■蓮見翔書き下ろしの新作長尺コントを披露！さらにメンバー考案のバラエティ企画も実施！

過去2回のダウ主総会ではダウ90000の前身となる「はりねずみのパジャマ」時代の長編作品をリバイバルにて披露しましたが、今回は蓮見がこのイベントのために書き下ろす新作の長尺コントを上演！2025年総決算ともなる新作をお見逃しなく！

さらに前回好評だったメンバー考案のバラエティ企画に加え、今年の賞レースの振り返り、メンバーから観客へのちょっと気の早いお年玉プレゼントも！

■出演者コメント

蓮見翔（ダウ90000）

「ついに過去の長編が底を尽きて新作の30分コントを作ることになりました

今年は漫才ばっかり作ってたので不安ですが頑張ります！」

■「テレ朝チケット」で最速独占先行受付中！

「ダウ主総会2025 ～年末総決算～」は、テレビ朝日の電子チケット・サービス「テレ朝チケット」で、11月9日(日)23:59まで、最速独占先行の申込を受付中！

【イベント概要】

■日時

2025年12月27日（土）

昼公演 開場14:15/開演15:00 夜公演 開場 18:15/開演 19:00

■会場

EXシアター六本木（東京都港区西麻布1-2-9）

■出演

ダウ90000

■チケット ※電子チケットのみの取り扱いとなります

全席指定 7,000円（税込）

★受付スケジュール ※受付プレイガイド：テレ朝チケット

・最速独占先行（抽選）

受付中！～11月9日(日)23:59

◆受付サイト

テレ朝チケット

https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/daw90000_25

■イベント公式HP

https://www.tv-asahi.co.jp/daw90000/

■イベント公式 X

@dauthushin