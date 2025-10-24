11月のアニマックスは音楽ライブ一色！“アニメ×音楽”の最高峰の２つのステージが週末２日連続で生放送、さらに録画も可能！たった月額1,242円（税込）で自宅が”アリーナ”に変わる。

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

アニメ専門チャンネル『アニマックス』（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山正夫）は、2025年11月、アニメカルチャーと音楽ライブの魅力を余すところなくお届けする特別編成をお届けいたします。11月15日（土）には「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」を、翌16日（日）には「Paradox Live Fanfest Dope Box」を、それぞれアニマックスで生放送します。ジャンルもファン層も異なる２つの“熱狂”を、わずか月額1,242円（税込）で体感できき、さらに録画も可能です。“アニメ×音楽の多様性”を象徴する最高峰の音楽ライブとともに、スペシャルな週末をお過ごしください。

■ 11月15日（土）

東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino

横浜アリーナより生配信

2009年に誕生し“アニメミュージックの魅力を世界へ”を掲げてきた「ANIMAXMUSIX」。今回もアニメミュージックを支えるトップアーティストたちが横浜に集結します。出演はウマ娘プリティーダービー、南條愛乃、ASCA、蒼井翔太に加え、初出演のHoneyWorks feat.ハコニワリリィ、中島怜など注目の新勢力も登場。会場を包み込む照明・演出・歓声が、アニマックスでの生放送とともに、Leminoプレミアムを通じて生配信されます。

ファン投票企画「FAN SELECTION」など、アニマックスならではの“参加型”ステージも進化。また、2025年11月22日（土）12時から11月30日（日）23時59分の期間で、見逃し配信も予定しております。当日会場にお越しいただくのが難しい方も、初めてご覧になる方も、ここでしか観られないライブミュージックイベントを、ドコモの映像配信サービス「Lemino」でぜひお楽しみください。詳しくはLemino特設サイトをご確認ください。

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000040/(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000040/)

■ 11月16日（日）

Paradox Live Fanfest Dope Box

ぴあアリーナMMより独占生放送・生配信

HIPHOPメディアミックスプロジェクト『ParadoxLive』の初ファンフェスがついに始動。テーマは“お楽しみ箱（HappyBox）”。BAE、cozmez、悪漢奴等、VISTY、AMPRULE、1Nm8、獄Luck――個性あふれるチームが一堂に会し、圧倒的な世界観をステージ上で爆発させます。アニメ×音楽×声優カルチャーが交錯する、唯一無二のライブ体験。リアルとフィクションの境界を越えるその瞬間を、アニマックスがリアルタイムで届けます。

さらに、アニマックスご契約者を対象に観覧チケットプレゼントキャンペーンも実施中。ファンにとっての“夢の一日”を、ぜひ画面越し、あるいは会場でご体感ください。さらに放映を記念して、アニマックスご契約者様限定で観覧チケットが当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします！

アニメミュージックの“王道”と、アニメカルチャーの“最前線”。その２つが、同じ週末にアニマックスで協奏します。「ライブは現地じゃなきゃ意味がない」その常識を、アニマックスが塗り替えます。ステージで感じる光、歓声、震えるようなファンの熱量も、その全てをアニマックスが画面を通じてお届けします。そして、録画できるアニマックスでは、推しの歌声も、会場の空気も、永遠に自分のものとして残せます。

この11月、アニマックスが届けるのは“視聴”ではなく、体験の所有。今すぐ新規加入して、アニメ×音楽の新しい時代をあなたの手に。

別紙１.東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino

■出演アーティスト（五十音順）：

＜SPECIAL ARTIST＞椎名へきる

＜ARTISTS＞蒼井翔太／ASCA／ウタヒメドリーム オールスターズ（初出演）／ウマ娘 プリティーダービー／OxT, MYTH & ROID／岸田教団&THE明星ロケッツ／DIALOGUE+／天狼群（初出演）／東山奈央／中島 怜（初出演）／南條愛乃／HoneyWorks feat.ハコニワリリィ（初出演）／fhana／フランシュシュ（初出演）／プリキュアシンガーズ（初出演）／前橋ウィッチーズ（初出演）／MADKID／安野希世乃

■司会：吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）

【配信日時】 生配信：2025年11月15日(土) 13:00 開場 / 14:30 開演

※視聴ページは13:00からオープンいたします。

見逃し配信：2025年11月22日(土)12:00～2025年11月30日(日)23:59 予定

【配信形態】Leminoプレミアム（月額990円（税込）※1）

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。



別紙２.Paradox Live Fanfest Dope Box

(C)Paradox Live2025

実施名称 ： Paradox Live Fanfest Dope Box

実施日時 ：2025年11月16日（日）16:55～

見逃し配信： 公演終了後～11月23日（日）23:59放送・配信：

【生放送】アニマックス

【生配信】スカパー！番組配信内アニマックスオンデマンド

近未来HIPHOPメディアミックスプロジェクト「ParadoxLive」が贈る待望のファンフェスがついに始動。“お楽しみ箱（HappyBox）”をテーマに、個性あふれるチームたちが魅せる圧巻のパフォーマンスと、ファンの心を揺さぶる演出を、アニマックス独占生放送＆生配信します。

スカパー！でアニマックス（BS236ch）に加入すると813円（税込）/月*でParadox Liveのライブ生中継や過去ライブの放送配信がお楽しみいただけます！*別途、スカパー！の月額基本料429円(税込)がかかります。

視聴・番組詳細はParadox Live × アニマックス特集サイト▶https://www.animax.co.jp/special/paradoxlive/

Paradox Live officialサイト▶ https://paradoxlive.jp/

■CAST（出演者）

【BAE】梶原岳人／96猫

【The Cat’s Whiskers】竹内良太／林勇／寺島惇太

【cozmez】小林裕介／豊永利行

【悪漢奴等】近藤孝行／土岐隼一／畠中祐／矢野奨吾

【VISTY】中島ヨシキ／伊東歌詞太郎／愛美／住谷哲栄

【AMPRULE】井上麻里奈／置鮎龍太郎

【1Nm8】天月／北村諒／千葉翔也

【獄Luck】バトリ勝悟／立花慎之介

※出演者は変更となる場合がございます。

■チケットプレゼントキャンペーン概要

『Paradox Live Fanfest Dope Box』放映を記念して、アニマックスからスペシャルプレゼント！アニマックスをご契約中の方の中から、抽選で限定10名様に観覧チケットをプレゼントいたします。豪華アーティストたちによる熱狂のステージを、ぜひ会場で体感してください！

＜応募概要＞

応募期間：2025年10月24日（金）18:00 ～ 10月31日（金）23:59当選発表：2025年11月4日（火）23:59までにご登録メールアドレス宛にご連絡いたします。

※期限までに通知が届かない場合は落選となります。

対象者 ： 応募期間中にアニマックスを新規ご契約、または既にご契約中の方。

※当選権利の譲渡・転売はできません。

※イベント内容・出演者・実施概要は予告なく変更または中止となる場合がございます。

※応募内容とご契約情報が一致しない場合は抽選対象外となります。

お問い合わせ先：

アニマックスカスタマーセンターTEL：0570-002-600（10:00～20:00／年中無休）