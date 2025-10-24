こどもみんな無料！家族のためのフェス「nobinobi 2025」開催！

合同会社オルゴール

合同会社オルゴール（本社：東京都港区 代表：広瀬基樹）が、プロデュース協力を行う家族向けフェス「nobinobi 2025」の開催をお知らせします。

「nobinobi」は、“親も子も夢中になれる、みんなが主役の2日間。”がテーマのファミリー向けフェス。子どもの付き添いになる訳でも、子どもを連れまわす訳でもなく。

子育て環境に窮屈さを感じることも多い今、みんなにとって豊かでやさしいフェス体験を提供したいという主催者である”つむぱぱ”の想いを起点に、家族で一緒に過ごすことの愛おしさを再実感する時間をお届けします。

May J.さんが歌う公式テーマソング「わたあめ」が完成

テーマソングの「わたあめ」は、本イベントの想いに賛同した仲間たちとともに作り上げました。歌唱は、一児の母でもあるアーティストのMay J.さん、作詞・作曲は自身も次世代型のこども食堂「こどもごちめし」を運営する音楽プロデューサーの今井了介さんが担当。

また、総フォロワー約190万人(2025年10月時点)の5人組ダンスアーティスト・Hoodie famのみなさんが振り付けを担当した、ダンス動画も現在公式Instagramで公開中です。

みんなで踊れる「わたあめ」ダンス

テーマソング「わたあめ」の振り付けは総フォロワー約190万人(2025年10月時点)の5人組ダンスアーティスト・Hoodie famが担当。小さなお子さまでも一緒に踊れる、楽しいダンスに仕上げてくれました。

振り付け動画はnobinobiの公式Instagramで配信しています。

▶︎https://www.instagram.com/nobinobi_fes

豪華アーティストやクリエイター出演のタイムテーブル

アーティストやお笑いタレントなど、多彩なライブが開催される「のびのびステージ」「のびのびシアター」タイムテーブルも公開中です。

11月9日（日）イベントの締めくくりには会場内の「のびのびやぐら」の”タケナワダンスタイム”にもMay J.さんも参加。みんなといっしょにテーマソング「わたあめ」を歌いながら、ひとつになって踊ります！

チケット購入方法｜大人6,800円～/子どもは無料！

チケットは現在、最終先行販売を実施中！中学生以下のお子様は、無料でご入場いただけます。イベントに関する最新情報はイベント公式インスタグラムや、WEBサイトにて随時発表いたします。

nobinobi 2025とは

チケット購入はこちら :https://nobinobi-fes.com/ticket

いつもだれかのためにがんばってる。

でも今日は、スッと肩の力を抜いてみよう。

音楽に乗って、風に吹かれて、

おなかから笑って、のんびり昼寝して。

子連れも、ペット連れも、そうじゃなくても。

今日は思いっきりはしゃいで、くつろいで。

東京ドーム約6個分、広大な敷地でひらかれる

家族みんなが主役の、年にいちどのお祭り。

アーティストやお笑いタレントなど、多彩なライブが盛りだくさん。ベビーから大人まで楽しめるステージです。知らない人同士も、気づけば仲間に。やぐらの周りにいろんな楽しみが広がるひろばです。人気クリエイターたちによる似顔絵会や似顔絵Tシャツ作りワークショップ。いつもの写真とは違うかたちで、大切な今を残しませんか？暮らしがちょっと楽しくなるアイテムが大集合。きっとお気に入りに出会えるはず。ハンバーガー、タコス、ラーメンにスイーツまで。幸せになれるおいしいごはん、集めました。工作を楽しめる屋内コンテンツ。かわいいもの、かっこいいもの。今日は親子で好きなだけ作っちゃおう。園内のあちこちに、突然パフォーマーが出現。どこで出会えるかは、当日のおたのしみ！「親子で楽しめるフェス」を応援したいと手を挙げてくださった企業のみなさま。素敵な仲間と一丸になって、思いっきりノビノビできる環境を届けていきます。今日は特別に夜ふかししちゃおう。キャンプ・グランピング宿泊をお楽しみいただけます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/128086/table/23_1_ae35a1aa865f0cb07c017473c91d06df.jpg?v=202510240628 ]

※イベント開催の2日間は公園全面が貸切のため、イベントチケットをお持ちの方のみ入園が可能となります。

※「大人」は高校生以上、「子ども」は中学生以下を指しています。

※中学生以下の方のご来場は、保護者同伴が必須となります。

株式会社つむぱぱ社とは

『アイデア × クリエイティブの力で子育てをエンタメに』を掲げ、イベントやキャラクター開発などを行うコンテンツクリエイティブカンパニー。代表の『つむぱぱ』は、娘の「つむぎ」と息子「なお」、そしてママの4人家族の父。ほっこりとしたイラストで、家族の何気ない日常を漫画で描き、SNSフォロワー数約180万人の人気クリエイター。幸せの多様化が進み、家族を持たないこともスタンダードとなったこの時代だからこそ、『家族を持つのも素敵だな』と思えるきっかけを生み出していきます。

法人お問い合わせ先（取材/協賛/提携などのご相談）

株式会社つむぱぱ社 右腕 / nobinobi 2025実行委員長

安田 舜（ヤスダ シュン）

メールアドレス：event@tsumupapa.com

問い合わせフォーム：つむぱぱ社公式サイトより（ページ下部に問い合わせフォームがあります）

＊来場を検討いただいている個人の方は、nobinobi公式サイト内「注意事項」や「よくある質問」をご一読の上、お問合せいただくようお願いいたします。また内容によってはお答えいたしかねる場合があることをご了承くださいませ。

nobinobi公式サイト注意事項ページ：https://nobinobi-fes.com/caution