劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスター　LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスター（(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ）のLINEスタンプの配信を開始したことをお知らせいたします。

劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスターより、美麗なLINEスタンプが登場しました。

少女と少年が織りなす幻想的な世界観をLINEスタンプでも再現してみませんか？

■配信はこちらにて



LINEスタンプ：劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスター（16点 100 コイン／250 円）

https://line.me/S/sticker/31907878

■劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスターとは



たまごを守る少女と、鳥を探す少年。

忘れ去られた街で、ふたりは出会った。



水に沈んだ都市。

たまごを抱えて、ひとり徘徊する少女。



ある日、奇怪な戦車から少年が降り立つ。

彼は、夢で見た“鳥”を探していた。



廃墟のような街を巡りながら、

言葉を交わす少女と少年。

ふたりの間には

ほのかな共感が

芽生えたかに見えたが-。

【アニメ公式HP】 https://angelsegg-anime.com/

【アニメ公式X】 https://x.com/AngelsEgg_anime

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上