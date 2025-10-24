劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスター　LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

写真拡大

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスター（(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ）のLINEスタンプの配信を開始したことをお知らせいたします。






劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスターより、美麗なLINEスタンプが登場しました。
少女と少年が織りなす幻想的な世界観をLINEスタンプでも再現してみませんか？





■配信はこちらにて



LINEスタンプ：劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスター（16点 100 コイン／250 円）
https://line.me/S/sticker/31907878



■劇場アニメ『天使のたまご』4Kリマスターとは



たまごを守る少女と、鳥を探す少年。
忘れ去られた街で、ふたりは出会った。



水に沈んだ都市。
たまごを抱えて、ひとり徘徊する少女。



ある日、奇怪な戦車から少年が降り立つ。
彼は、夢で見た“鳥”を探していた。



廃墟のような街を巡りながら、
言葉を交わす少女と少年。


ふたりの間には
ほのかな共感が
芽生えたかに見えたが-。





【アニメ公式HP】　https://angelsegg-anime.com/
【アニメ公式X】　https://x.com/AngelsEgg_anime






※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　https://creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




以上