12月14日(日)　シアターGロッソにて開催【魔法戦隊マジレンジャー 20周年記念イベント】大好評につき”追加公演”が緊急決定！さらに、公演内容の追加情報も解禁！

12月14日（日）に東京ドームシティ シアターGロッソにて開催する、『魔法戦隊マジレンジャー 20周年記念イベント』において、皆様のご好評を受けて、追加公演となる『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり！魔法家族 ～ウーザ・ドーザ・ウル・ザザレ～ 【延長戦】父帰る！』の開催が決定いたしました。

また、すでに発表している『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり！魔法家族 ～マージ・ジルマ・マジ・ジジル～ at シアターＧロッソ』にて、生コメンタリー付きで上映するエピソードも決定いたしました。

申込総数7,000枚超！大好評につき、追加公演の開催が緊急決定！！

本イベントのチケット先行抽選販売（現在は受付終了しています）への申込総数が、なんと7,000枚を突破！

この大好評を受けて、追加公演の開催が緊急決定いたしました！

さらに、追加公演には特別ゲストとして、磯部勉・高岩成二の登壇も決定！

撮影当時の思い出や裏話など満載の、マジレンジャーを心の底から愛するファンの皆様に贈る、一夜限りのスペシャルなトークショーとなります！

追加公演詳細

【イベント公演名】

『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり！魔法家族 ～ウーザ・ドーザ・ウル・ザザレ～ 【延長戦】父帰る！』

開催日：12月14日（日）20:30 開演

出演：松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介、

渡辺梓

特別ゲスト：磯部勉、高岩成二

ＭＣ：寺迫麿

※出演者は予告なく変更となる場合があります。

会場：東京ドームシティ シアターGロッソ

（東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）

料金：7,500 円（税込）

主 催：東京ドーム・東映ビデオ・東映エージエンシー

企画制作：東映エージエンシー・東映ビデオ

【イベント公式HP】

https://www.toei-video.co.jp/special/magi/

追加公演のチケット先行抽選販売、通常公演のチケット一般販売が開始！

追加公演のチケットは、イープラスにて10月25日より先行抽選販売を開始！

【追加公演チケット販売】

■イープラス先行抽選販売

10月25日（土）12：00～11月9日（日）23：59まで （https://eplus.jp/magic-rangers20th/）

■イープラス一般販売

11月22日（土）12：00より一般販売 （https://eplus.jp/magic-rangers20th/）

チケットに関するお問い合わせについて

▶ ｅ＋（https://eplus.jp/qa/）

さらに、通常公演のチケット一般販売も10月25日より開始！

【通常公演】

■イープラス一般販売

10月25日（土）12：00より一般販売 （https://eplus.jp/magic-rangers20th/）

生コメンタリー付き上映のエピソードが決定！

皆様による人気投票（投票期間は終了しています）の結果、特に人気の高かったエピソードの中から厳選し、本イベント内で登壇ゲストによる生コメンタリー付きで上映するエピソードが決定いたしました！

たくさんのご投票、ありがとうございました！

■上映エピソード

【1回目 13:00開演】

上映エピソード：「Stage.22 京都でデート？ ～ルーマ・ゴルド～」

【2回目 15:30開演】

上映エピソード：「Stage.35 神々の谷 ～マジ・マジ・ジジル～」

【3回目 18:00開演】

上映エピソード：「Final Stage 伝説への帰還 ～マージ・マジ・マジェンド～」

「魔法戦隊マジレンジャー Blu-ray COLLECTION」発売情報

放送20周年を記念して、TVシリーズが待望のBlu-ray《全3巻》で登場！

東映ビデオオンラインショップ販売の【3巻セット（税込66,000円）】には《全巻収納BOX》を付属！！

2025年12月3日（水）発売 各巻22,000円（税込）／2層3枚組

「魔法戦隊マジレンジャーBlu-ray COLLECTION1」Stage.1～16＋映像特典

「魔法戦隊マジレンジャーBlu-ray COLLECTION2」Stage.17～32＋映像特典

「魔法戦隊マジレンジャーBlu-ray COLLECTION3」Stage.33～49＋映像特典

＜各初回特典＞ブックレット（予定）

※初回特典は限定生産品です。在庫がなくなり次第、通常の仕様での販売となります。

※映像特典は、2005年～2006年発売時にDVDに収録されていたものをSD画質で収録しております。

発売・販売元：東映ビデオ

【商品詳細URL】

https://www.toei-video.co.jp/special/magi/