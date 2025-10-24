渋谷回遊型音楽イベント「ELEVATION! vol.3」最終ラインナップおよびタイムテーブルが公開！
株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）は、渋谷区宇田川町で音楽回遊型イベント
「ELEVATION! vol.3」を開催いたします。
凸凹の多い超立体都市・渋谷。その丘（Hill）の上「渋谷PARCO」の10階ROOFTOP PARKに位置
する「PBOX」。かつて渋谷の谷（Valley）に向け流れていた宇田川の川筋にある「渋谷クラブクア
トロ」。さらに渋谷パルコの地下（Basement）の「クアトロラボ」。この3会場を繋ぎ、丘の上か
ら地下まで昇降（ELEVATE）しながら、今注目のバンド、DJ、シーンの今を体感できる回遊型イベ
ントです。
【実施概要】
■タイトル：「ELEVATION! vol.3」
■日程：2025 年11 月14 日(金)
■会場/ 時間/出演者
▷【ValleyStage/ CLUB QUATTRO】18:30open/19:00start
民謡クルセイダーズ、冥丁、揺らぎ、Dos Monos、Wool& The Pants
▷【Hill Stage/ PBOX】18:00open/start
イルリメ、エマーソン北村、浮、lostbaggage、nano odorine、vq
▷【BasementSite/ QUATTRO LABO】23:00open/start
AKIM、ATSUOTHE PINEAPPLE DONKEY、BIGYUKI、
COUNTRY TAMURA、Till、vq、YELLOWUHURU
■公演詳細
https://www.club-quattro.com/shibuya/schedule/detail/?cd=017677
【チケット情報】
■前売4,500円
・本券１枚で３会場へご入場いただけます。
・各会場定員に達した場合、入場規制がございます。
・公演終了が深夜に及ぶため18歳未満の方は、チケットをご購入いただけません。
・身分証明書をご提示いただく場合がございます。
■チケット取り扱い
・e+：https://eplus.jp/elevation-vol3/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/elevation3/(Pコード：309-034)
・ローソンチケット：https://l-tike.com/search/?lcd=70368(Lコード:70368)
■一般発売日：2025年9月20日(土) 10:00～
■問合せ：渋谷CLUB QUATTRO 03-3477-8750
Dos Monos
冥丁
民謡クルセイダーズ
ATSUO THE PINEAPPLE DONKY
Wool ＆The Pants
揺らぎ