渋谷回遊型音楽イベント「ELEVATION! vol.3」最終ラインナップおよびタイムテーブルが公開！

写真拡大 (全8枚)

株式会社パルコ


株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）は、渋谷区宇田川町で音楽回遊型イベント


「ELEVATION! vol.3」を開催いたします。


凸凹の多い超立体都市・渋谷。その丘（Hill）の上「渋谷PARCO」の10階ROOFTOP PARKに位置


する「PBOX」。かつて渋谷の谷（Valley）に向け流れていた宇田川の川筋にある「渋谷クラブクア


トロ」。さらに渋谷パルコの地下（Basement）の「クアトロラボ」。この3会場を繋ぎ、丘の上か


ら地下まで昇降（ELEVATE）しながら、今注目のバンド、DJ、シーンの今を体感できる回遊型イベ


ントです。



【実施概要】


■タイトル：「ELEVATION! vol.3」


■日程：2025 年11 月14 日(金)


■会場/ 時間/出演者


▷【ValleyStage/ CLUB QUATTRO】18:30open/19:00start


民謡クルセイダーズ、冥丁、揺らぎ、Dos Monos、Wool& The Pants



▷【Hill Stage/ PBOX】18:00open/start


イルリメ、エマーソン北村、浮、lostbaggage、nano odorine、vq



▷【BasementSite/ QUATTRO LABO】23:00open/start


AKIM、ATSUOTHE PINEAPPLE DONKEY、BIGYUKI、


COUNTRY TAMURA、Till、vq、YELLOWUHURU



■公演詳細


https://www.club-quattro.com/shibuya/schedule/detail/?cd=017677









【チケット情報】


■前売4,500円


・本券１枚で３会場へご入場いただけます。


・各会場定員に達した場合、入場規制がございます。


・公演終了が深夜に及ぶため18歳未満の方は、チケットをご購入いただけません。


・身分証明書をご提示いただく場合がございます。



■チケット取り扱い


・e+：https://eplus.jp/elevation-vol3/


・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/elevation3/(Pコード：309-034)


・ローソンチケット：https://l-tike.com/search/?lcd=70368(Lコード:70368)



■一般発売日：2025年9月20日(土) 10:00～



■問合せ：渋谷CLUB QUATTRO 03-3477-8750




Dos Monos

冥丁

民謡クルセイダーズ


ATSUO THE PINEAPPLE DONKY

Wool ＆The Pants

揺らぎ