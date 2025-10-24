発売3日で緊急重版！ 「めめ村」村長・めめんともり初の書籍化『めめんともりと奇妙なゲーム』好評発売中!!
■作品概要
＜『めめんともりと奇妙なゲーム』とは？＞
実況者グループ「めめ村」の村長であり登録者数33万人オーバーの人気ゆっくり実況者・めめんともり初の書籍化タイトル！ライトノベルレーベル・ファミ通文庫より2025年9月29日に発売されて以降、10代の読者層を中心に圧倒的人気を獲得し、発売3日で即重版・発売3週間足らずで2度目の重版を達成するなど、現在話題沸騰中の小説です。
＜あらすじ＞
大人気ゆっくり実況者「めめんともり」、デスゲームに巻き込まれる――！?
いつものようにゲームで遊んでいた直後、突如変な館に召喚されたゆっくり実況者のめめんともり。自身がケーキの身体を持つ謎の生命体となり戸惑う中、どうやら館には同じように召喚されたゲーム仲間の「めめ村」のメンバーたちも集まっていた。
そこで様々な状況下での殺しもアリの「人狼ゲーム」をさせられるハメになっためめんともり、みぞれ、iemon、Latte、茶子、ウパパロン、Ｓレイマリ、ひなにいの８名。だが、その中にはゲームマスターが扮する「９人目」が紛れ込んでいて、めめんともりはその正体を暴こうとハチャメチャに動き始めた――!?
＜書誌情報＞
めめんともりと奇妙なゲーム 【めめ村】緊急招集！ 変な館に召喚された！ 犯人はこの中にいる!?
原作・監修：めめんともり
著者：田口仙年堂
イラスト：明日あした
発売日：2025年09月29日 電子書籍同日配信
定価： 836円 （本体760円＋税）
ページ数：260
判型：文庫判
ISBN：9784047385214
発行：株式会社KADOKAWA
＜最新情報＞
本作発売を記念して、原作担当：めめんともりと著者：田口仙年堂のスペシャル対談インタビューを公開中！
読めばより本編を楽しめる、ファン必見の対談となっておりますのでお見逃しなく!！
インタビュー記事はこちら：https://mequrimequru.jp/articles/details/1300210/
■関連情報
■『めめんともりと奇妙なゲーム』書誌ページ：https://famitsubunko.jp/product/322504000460.html
■ファミ通文庫公式サイト：https://famitsubunko.jp/
■ファミ通文庫公式X：https://x.com/FB_twi