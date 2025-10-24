発売3日で緊急重版！ 「めめ村」村長・めめんともり初の書籍化『めめんともりと奇妙なゲーム』好評発売中!!

株式会社KADOKAWA



■作品概要

＜『めめんともりと奇妙なゲーム』とは？＞


実況者グループ「めめ村」の村長であり登録者数33万人オーバーの人気ゆっくり実況者・めめんともり初の書籍化タイトル！ライトノベルレーベル・ファミ通文庫より2025年9月29日に発売されて以降、10代の読者層を中心に圧倒的人気を獲得し、発売3日で即重版・発売3週間足らずで2度目の重版を達成するなど、現在話題沸騰中の小説です。



＜あらすじ＞


大人気ゆっくり実況者「めめんともり」、デスゲームに巻き込まれる――！?





いつものようにゲームで遊んでいた直後、突如変な館に召喚されたゆっくり実況者のめめんともり。自身がケーキの身体を持つ謎の生命体となり戸惑う中、どうやら館には同じように召喚されたゲーム仲間の「めめ村」のメンバーたちも集まっていた。
そこで様々な状況下での殺しもアリの「人狼ゲーム」をさせられるハメになっためめんともり、みぞれ、iemon、Latte、茶子、ウパパロン、Ｓレイマリ、ひなにいの８名。だが、その中にはゲームマスターが扮する「９人目」が紛れ込んでいて、めめんともりはその正体を暴こうとハチャメチャに動き始めた――!?



＜書誌情報＞


めめんともりと奇妙なゲーム 【めめ村】緊急招集！　変な館に召喚された！　犯人はこの中にいる!?



原作・監修：めめんともり


著者：田口仙年堂


イラスト：明日あした


発売日：2025年09月29日　電子書籍同日配信


定価： 836円 （本体760円＋税）


ページ数：260


判型：文庫判


ISBN：9784047385214


発行：株式会社KADOKAWA






＜最新情報＞


本作発売を記念して、原作担当：めめんともりと著者：田口仙年堂のスペシャル対談インタビューを公開中！


読めばより本編を楽しめる、ファン必見の対談となっておりますのでお見逃しなく!！



インタビュー記事はこちら：https://mequrimequru.jp/articles/details/1300210/


