サンワード証券×ベンチャー広報共催無料セミナー『経営者のためのメディア活用術-売上アップは広報PRが近道!？-』受講者募集

株式会社ベンチャー広報

中小・スタートアップのためのPR会社・株式会社ベンチャー広報(東京・千代田区)は、サンワード証券株式会社様と共催で『経営者のためのメディア活用術-売上アップは広報PRが近道!？-』セミナーを2025年11月5日に開催いたします。

つきましては、当日の受講者30名様を募集いたします。

経営者のためのメディア活用術-売上アップは広報PRが近道!？

当日は、弊社CKO (Chief Knowledge Officer)の三上毅一が登壇いたします。

三上は、昨年5月に『広報のプロが教えるメディアのトリセツ―取材獲得への５ステップ』((株)中央経済社)を上梓。多くの経営者や広報パーソンの指南書として、僅か3か月で重版となりました。

セミナーでは、

●広報のノウハウ・メリットを体系的に学びたい

●広報活動を自走しているか結果が出ない

●自社でプレスリリースを作ってみたい／改善したい

●広報部門を立ち上げたい／強化したい

●メディア露出を通じて案件獲得／売上を伸ばしたい

●テレビ・新聞・Webメディアで取り上げられたい

の課題を抱えている経営者の方に最適です。

営業や広告は、人材／資金といったリソースに左右され、かつ効率化／最適化にも限界があります。一方で『広報』は、限られたリソースでも成果を生み出せる “最強の戦略ツール” です。本セミナーでは、あなたの会社に眠る価値を、効果的に世の中へ伝えるための実践的なヒントを経営者の方に解説させていただきます。

特別特典として、セミナー参加者全員に、講師の著書「広報のプロが教えるメディアのトリセツ」をプレゼント！

≪『経営者のためのメディア活用術-売上アップは広報PRが近道!？-』概要≫

日時:2025年11月5日（水）19:00～20:00

会場:サンワード証券株式会社 東京本社・セミナールーム

（東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー 43F）

最寄駅/京王新線「初台駅」東口 徒歩1分

対象:企業経営者、幹部社員

定員:30名

※先着順

参加費:無料

セミナーの詳細はこちら

https://www.sunward-t.co.jp/seminar/2025/11/05_2/index_vpr.html

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。

■登壇者：三上毅一について

(株)ベンチャー広報 CKO (Chief Knowledge Officer)最高知識責任者

ゼロイチ広報 代表コンサル

学校法人事業構想大学院大学ゲスト講師（青山忠靖特任教授ゼミ）

これまで上場企業から中堅・ベンチャー企業までの広報コンサルティングを手掛け、これまでに500社以上の経験を持つ。

また民間企業のほかにも自治体、大学、政党、宗教法人、博覧会事務局と、あらゆる組織広報の経験を持つ。加えて“攻めの広報”“守りの広報”の経験も豊富で戦略策定から広報担当者の教育・育成まで多岐にわたり経験。

現在は、BtoBからBtoC企業を幅広く担当した経験とキャリアで培った豊富なマスコミ人脈を活かした、広報PRの指南役としてマネジメントも担当。ゼロイチ広報では、年間のべ200名の広報パーソンに向けた個別コンサルや「広報いろは勉強会」の講師を担当。“広報の現場を熟知した”ベテラン広報パーソン。

昨年5月に『広報のプロが教えるメディアのトリセツ―取材獲得への５ステップ』((株)中央経済社)を上梓。

Amazon: https://amzn.asia/d/bx5fFa3

楽天: https://books.rakuten.co.jp/rb/17852872/?l-id=search-c-item-text-01

中央経済社ビジネス専門書オンライン: https://www.biz-book.jp/

■株式会社ベンチャー広報 会社概要

会 社 名：株式会社ベンチャー広報

代 表 者：代表取締役 野澤直人

設 立：2010年 2月

所 在 地：東京都千代田区平河町2-5-3MIDORI.so Nagatacho

U R L：ホームページhttps://www.v-pr.net/

ゼロイチ広報：https://www.v-pr.net/service/zeroichi/

YouTubeチャンネル:「広報PRラボ by ベンチャー広報」@Kouhouprlab_venturekouhou

事業内容： PRの戦略立案と業務代行及びコンサルティング業務、各種研修・セミナーの企画

※弊社は、株式会社ガイアックスグループ(名古屋証券取引所ネクスト市場上場)グループ会社となります。https://www.gaiax.co.jp/

■サンワード証券株式会社 会社概要

代 表 者：代表取締役社長 依田年晃

設 立：1964年7月

所 在 地：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号東京オペラシティタワー43F

U R L：ホームページ https://www.sunward-t.co.jp/

事業内容：1964年設立。対面取引を強みとし、投資や資産運用を中心に多彩な金融サービスを展開。また、各業界の著名人を招いたセミナーを年間約400回開催し、投資教育や情報提供にも力を入れている。

●本件に関するお問合せ先

(株)ベンチャー広報 三上毅一

TEL.03-6869-8003/ info@v-pr.net