日本の製造実行システム（MES）市場規模、シェア分析、成長予測およびメーカー（2025～2035）
KD Market Insightsは、『日本の製造実行システム（MES）市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』という市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいてビジネス判断を行うことを支援します。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、そして市場参入（GTM）戦略の理解を行いました。
調査レポートによると、日本の製造実行システム市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）13.4%を記録し、2035年末までに市場規模が64億7,790万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は16億7,570万米ドルの収益でした。
日本の製造実行システム（MES）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
日本の製造実行システム（MES）市場は、スマート製造、デジタルトランスフォーメーション、そしてインダストリー4.0の推進によって力強い成長を遂げています。MESソリューションは、企業資源計画（ERP）システムと工場現場の間をつなぐ役割を果たし、リアルタイムの可視化、プロセス制御、データ分析を通じて生産性と品質を向上させます。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/738
日本は自動車、電子機器、半導体、精密機械、化学などの分野で世界有数の製造国であり、MESの導入は効率化、法規制遵守、国際競争力維持のために不可欠となっています。メーカー各社は、生産パフォーマンスの監視、スケジューリング最適化、ダウンタイム削減、予知保全の実現などにMESを活用しています。
また、政府が推進する「Society 5.0」政策により、サイバーフィジカルシステムとIoTを統合した産業基盤が整備されつつあり、MESの導入は大企業だけでなく中小製造業にも拡大しています。AI、ロボティクス、デジタルツイン、産業用IoT（IIoT）との連携により、日本の製造業はよりデータ駆動型かつ自律的な生産体制へと変革を遂げています。
市場規模とシェア
日本のMES市場は、先進的な産業インフラ、高度な技術力、品質重視の製造文化を背景に、アジア太平洋地域で大きなシェアを占めています。特に、自動車、半導体、家電産業などがMES導入をけん引しており、リアルタイムのトレーサビリティ、法規制対応、生産最適化への需要が高まっています。
スマートファクトリー化の進展に伴い、MESは機械、センサー、企業システムを統合し、自律運転型の生産ラインを実現する中核技術となっています。モジュール型およびクラウド型MESソリューションの採用も拡大しており、特に中堅製造業で柔軟かつコスト効率の高いデジタル化手段として注目されています。
また、国内外のテクノロジー企業が提供するカスタマイズ可能なMESソフトウェアや自動化ソリューションが市場拡大をさらに後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332667&id=bodyimage1】
成長要因
インダストリー4.0およびスマートファクトリー推進 - デジタル製造技術の急速な導入により、生産効率と自動化を強化。
政府によるデジタル化支援 - 「コネクテッド・インダストリーズ」政策により、知能化された生産システムとしてのMES導入を促進。
