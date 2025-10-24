株式会社カーベル、IDOM CaaS Technologyと与信連携に関する業務提携を締結
～ノレルの独自与信スキームにより、これまで車の購入を諦めていた方々にも新たな選択肢を～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332664&id=bodyimage1】
「新車市場」「100円レンタカー」「ペットの旅立ち」「コレCARラ」などの自動車関連事業で全国800店舗のチェーンを展開する株式会社カーベル（本社：東京都中央区、代表取締役：伊藤 一正）は、中古車のガリバーから誕生し、「乗りたい、を叶える。乗れない、をなくす。」をミッションに掲げる「ノレル（NOREL）」（以下、ノレル）を運営する株式会社IDOM CaaS Technology（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山畑直樹、以下「ICT」）は、自動車販売における与信連携に関する業務提携を締結したことをお知らせいたします。
本提携により、カーベル加盟店での車両購入を希望されるお客様のうち、これまで一般的な信販審査を通過できず購入を諦めていた方々にも、ICTが運営する月額カーライフサービス「ノレル」の独自与信スキームを活用することで、 より柔軟にクルマを利用できる仕組みを提供いたします。
________________________________________
■ 提携の背景
自動車は生活インフラの一部でありながら、与信の壁によって「必要なのに持てない」という課題が依然として存在しています。
ICTはこれまでも、AIと独自のデータ分析を活用し、ユーザーの実態に寄り添った“新しい信用”を定義する取り組みを進めてきました。
一方、カーベルは全国800店を超える加盟店ネットワークを持ち、地域に根ざした販売・整備体制を展開しています。
両社の提携により、テクノロジーとネットワークが結びつくことで、「クルマに乗りたいすべての人に、もう一度チャンスを。」という想いを形にします。
________________________________________
■ 提携によって実現すること
● カーベル加盟店にて「ノレル」の独自与信スキームを導入することにより、審査通過率が大幅に改善
● お客様は店舗を変えることなく、より柔軟なリース・購入プランを選択可能に
● 加盟店は販売機会を広げ、新たな顧客層へのリーチが可能に
これにより、お客様・販売店・業界全体の三方にとって価値ある新しいエコシステムを構築してまいります。
________________________________________
■ 今後の展望
ICTは現在、約10店舗の加盟店とPoC（実証実験）を実施しており、サービスの有効性や運用フローの検証を進めています。今後はこの成果をもとに、段階的に加盟店の拡大を進め、より多くのお客様に新たなカーライフ体験を提供してまいります。
さらにICTは、カーベル以外のディーラーやリースサービス、中古車販売店との提携を積極的に進め、あらゆる角度から「乗りたい、を叶える。乗れない、をなくす。」の実現に向け活動してまいります。
________________________________________
■ 会社概要
＜株式会社カーベル＞
所在地：東京都中央区日本橋久松町11-6 日本橋TSビル 9階
代表者：代表取締役 伊藤 一正
事業内容：新車・中古車販売、加盟店支援事業
URL：https://carbell.co.jp/
＜株式会社IDOM CaaS Technology＞
株式会社IDOM CaaS Technology
所在地 ：東京都渋谷区神南一丁目19番4号
代表者 ：代表取締役社長 山畑 直樹
事業内容 ：CaaS事業（カーリース事業、レンタカー事業、カーシェアリング事業）
会社HP ：https://idomcaastechnology.co.jp/
________________________________________
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社カーベル 伊達・福江・園部
TEL：03-3249-2011
MAIL：date@carbell.jp、fukue@carbell.jp、sonobe@carbell.jp
