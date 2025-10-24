海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月24に「海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場の概要
海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場に関する当社の調査レポートによると、海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場規模は 2035 年に約 681億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場規模は約574億米ドルとなっています。海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 2.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場シェアの拡大は、技術の進歩と予知保全によるものです。様々な技術、特に予知保全（IoTセンサー、AI）、積層造形（スペアパーツの3Dプリント）、デジタルツイン（監視用仮想モデル）、ロボットまたは自動検査システムの登場と成熟は、保守、修理、オーバーホールの実施方法を変革しています。予知保全により、機器の稼働時間が約10～20%向上し、計画時間が約20～50%短縮されます。これにより、地域全体で予知保全の需要が高まり、海軍艦艇のMROのニーズが高まっています。
海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO） に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/naval-vessel-maintenance-repair-and-overhaul-mro-market/82666
海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）に関する市場調査では、老朽化する世界的な艦隊に対する規制遵守の圧力により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。世界の海軍艦隊の大部分、特に西側諸国では、当初の設計寿命に近づいているか、すでに超過しており、MROが必要です。
観察によると、現在の米国艦隊の平均艦齢は18年であるのに対し、中国艦隊は13年であり、就役期間を延ばすためには改修と修理が必要です。国際海事機関（IMO）と地域の環境政策はMROサービスを義務付けており、これは市場の成長要因となっています。
しかし、高い資本集約度とインフラの障壁が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。深度乾ドック、重量物揚重機、専門工場（機械加工、複合材、電力システム）、環境制御、試験施設などの大型インフラの設置にはコストがかかり、市場の成長に影響を与えます。
海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO）市場セグメンテーションの傾向分析
海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO） 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、海軍艦艇整備・修理・オーバーホール（MRO） の市場調査は、船舶タイプ別、アプリケーション別、サービスタイプ別、コンポーネント別と地域別に分割されています。
