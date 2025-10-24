【ギフトに最適】燕三条産漆麿ストレートタンブラー｜桐箱入りペアセットで贈る上質な時間
外側は艶やかな漆塗りで仕上げられ、内側はステンレス素材による保温・保冷効果を兼ね備えています。
カラーは深みのある暁月（あかつきづき）と紫影（むらさきかげ）の2色。上品なグラデーションが、飲み物の色味や光を美しく映し出します。
容量は300mlで、一人用のドリンクにぴったり。
結露しにくく、滑りにくい仕様で日常使いにも安心です。
桐箱入りのペアセットは、結婚祝いや新築祝い、特別なギフトとしても最適。
職人の丁寧な手仕事により、金属の冷たさと漆の温かみが融合し、手に取るたびに上質さを感じられる逸品です。
燕三条製の確かな品質と日本の美意識を併せ持つ「漆麿ストレートタンブラー」は、日常のティータイムや晩酌の時間を、特別で洗練されたひとときに変えてくれます。
上品なデザインと機能性を兼ね備えたこのペアセットで、大切な人との時間をより豊かに彩りましょう。
【Made in 燕三条】漆麿 ストレートタンブラー300ml ペアセット（暁月・紫影）桐箱入り
名入れショップ堪能や
公式インスタグラム
