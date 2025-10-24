【バージョン更新】動画保存ソフトVsaveの対応サービス＆形式が拡充！ダウンロード体験も大幅強化
主流のストリーミング配信サービスに対応済のオンライン動画・音楽保存ソフト「Vsave」は令和7年10月24日（金）より、メジャーアップデートバージョン2.0.0をリリースしました。本バージョンでは、対応サイトの拡充、ダウンロード効率の向上、ユーザーインターフェースの改善など、機能が強化され、よりスムーズな使用体験を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332525&id=bodyimage1】
▼Vsave公式サイトから最新版の製品を無料体験
https://jp.vsave.net/
【Vsave V2.0.0更新情報】
★サポートプラットフォームの追加
Spotify、Apple Music、YouTube Music、SoundCloud、OnlyFansなど、人気の音楽・動画プラットフォームに新たに対応します。無料で公開されているコンテンツについては、アカウントにログインしなくてもダウンロード可能です。
★一括解析＆選択ダウンロード
プレイリスト、アカウント、チャンネル、シリーズ、アルバムなど、複数のビデオや曲を含むリンクを貼り付けると、一括解析できます。必要なコンテンツだけを選択してダウンロードでき、作業時間を大幅に短縮可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332525&id=bodyimage2】
★対応メディア形式の追加
汎用形式のMP4とMP3以外、MOV / AVI / WMV / FLV / MKV / M4A / MKA / WAV / AAC / FLACという豊富な形式も追加サポートします。保存する元動画や音声のファイル形式を問わずに以上の形式を指定して変換できます。異なるデバイスでの再生ニーズに柔軟に対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332525&id=bodyimage3】
★UI・パフォーマンスの最適化
ユーザーインターフェースを一新し、操作性を向上します。プログラムの動作がよりスムーズになり、ダウンロード速度も大幅にアップします。大量のメディア処理でも快適に行えます。
▼Vsave公式使い方ガイドで動画保存の方法を確認
https://jp.vsave.net/support/guide/
============================================================
【Vsaveの機能概要】
● 1,000＋サイトから動画 / 音楽を透かしなしでダウンロード
● 最大8k/320kbpsの高品質でメディアを保存可能、良い視聴体験を確保
● 字幕や音声トラックの言語を自由に選択
● 動画・アルバムのサムネイル、歌詞、ID3タグも同時に取得可能
● 元動画、音楽に入る広告を自動削除
● URL貼り付けでオンラインコンテンツを簡単に保存
● 内蔵ブラウザで検索・変換を同時実行できる
● AI加速技術を採用し、長時間の動画でも1分内にダウンロード
● 手元にある動画、音声ファイルをインポートして形式変換可能
● 無料機能：フル動画・曲の3回変換と保存
▼Vsave使用実例（1）『【4k/1080p】YouTube動画の高画質保存方法』
https://jp.vsave.net/video-downloading-tips/download-youtube-video-high-definition/
▼Vsave使用実例（2）『Spotify曲をMP3に変換』
https://jp.vsave.net/audio-downloading-tips/spotify-to-mp3/
============================================================
【Vsave製品版の料金プラン（税込）】
● 月額プラン \4,480
● 年額プラン \7,480
● 買い切りプラン \10,980
▼こちらで安全に購入
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332525&id=bodyimage1】
