ニューヨーク・タイムズ ベストセラー１位『HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある 』著者アダム・グラント、監訳楠木建が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１０月１４日に『HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある 』著者アダム・グラント、監訳楠木建が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『HIDDEN POTENTIAL 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある 』著者アダム・グラント、監訳楠木建
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4neIBRU
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4hgi9Wp
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582000
誰もが内に可能性を秘めている。
それをいかにして解き放つかーー？
★★ニューヨーク・タイムズ ベストセラー１位！★★
★★全世界４１カ国で刊行、シリーズ累計３３０万！！★★
★セリーナ・ウィリアムズ、マルコム・グラッドウェル、ジェームズ・クリアー
……絶賛の声、続々！！
世界的ベストセラー『ＧＩＶＥ ＆ ＴＡＫＥ』の著者アダム・グラントが
「向上心」「人間的成長」について説いた意欲作！
心理学の最新知見が指し示す、「最高の自分」になるための科学！！
成功の要因が「先天的な才能」ではなく、
後天的に習得できる能力にあることを、
豊富な実例と科学的知見で鮮やかに描き出す！
………………………………………………………………………
【こんな方におすすめします】
・「自分には才能がない」と、何かを諦めてしまったことがある
・ 頑張っているのに、成長が頭打ちになっていると感じる
・ 子どもや部下の「隠れた可能性」を伸ばす方法を知りたい
・ チームの能力、思考力を最大限に引き出すリーダーシップを身につけたい
・ 人事採用で潜在能力の高い人を採用したい
・ 変化の時代を生き抜くための、本質的な「人間力」を身につけたい
………………………………………………………………………
★建築家の安藤忠雄氏をはじめ、逆境に立ち向かい、成功を収めた個人・組織の感動的実例が満載！
★自分の「ポテンシャル」を知っている人は必ず人生に満足できる！
★ビジネス界、スポーツ界、教育界だけでなく、「本当に子どものためになることをしたい」人にも！
★大人でも、今からでも、誰もが「可能性」を伸ばしていける！
◇将来を左右する「特別な力」とは？
◇「才能」と「意欲」、どちらが遠くへ行けるか
◇「明確かつ困難な目標」を掲げる効用
◇安藤忠雄の「住吉の長屋」が語りかけてくること
◇「優等生」が必ずしも活躍できない理由
◇人は「遊ぶ」ように学ぶ時、最も伸びる
◇人が「急速に進歩する」時の条件
◇進歩が「一直線のコース」を辿ることは稀
◇「人に教える」と「自分の学び」も深まる
◇最高のリーダーは自ら「現場」に立つ
◇「チーム全体のＩＱ」を上げていく決め手
◇「履歴書」には書かれていない、本当の価値
◇あえての「越境行為」でイノベーションが生まれる
★★推薦の言葉★★
親、指導者、コーチ、そして教育に携わるすべての人へ。
「才能の育て方」について、あなたの常識は、この本によって根底から覆されるだろう。
――――マーク・キューバン（投資家、NBA「ダラス・マーベリックス」オーナー）
抜群に面白く、そして驚くほど深い。アダム・グラントは、またもや我々の期待を超えてきた。
