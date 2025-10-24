SUMAMO、集合住宅向けスマートホームプランを開始

SUMAMO株式会社

高級住宅・別荘での実績ある技術を、集合住宅向けに最適化

スマートホームソリューションを手がけるSUMAMO株式会社は、集合住宅・賃貸マンション・分譲タワーなどを対象に、居住者の利便性と管理者の運用効率を両立する

「集合住宅向けスマートホームプラン」の提供を開始しました。

高級住宅やホテル案件での制御実績をベースに、デベロッパー・管理会社向けに、居住者の利便性はもちろん、管理側の機能も備えたオートメーション基盤を構築しています。

入居者自身のタブレット、スマートフォン、壁付スイッチやタッチパネルでの操作が可能■ 制御対象と操作方法

各部屋のスマートホームは、入居者自身のタブレット、スマートフォンのほか、壁付スイッチやタッチパネルでの操作が可能です。

制御対象は以下です。

- 各部屋では照明、空調、カーテン・ロールスクリーン・ブラインド、床暖房、浴槽、浴室暖房、電気錠の制御、インターホンの受話が可能。全て屋外からも制御可能。他の設備の対応も相談可能。- 共用部ではインターホン、電気錠、自動扉、エレベータの制御が可能- 管理者は、各部屋の設備異常や警報をリアルタイムで把握可能。居住者に許可を受けることで各部屋の制御と状態確認も可能。

全ての設備について、制御だけでなくリアルタイムで状態確認が可能です。

各住戸の設備状態や異常をリアルタイムで把握できる管理者向けダッシュボード

■ 今後の展望

スマートホームは、入居者の快適さを支えるだけでなく、管理者が異常を早期に察知し、建物全体を健全に保つための仕組みでもあります。

SUMAMOは、施設管理もDX化し、テクノロジーで「住まいの維持と安全」を支える新しい形を提案していきます。

■ 会社概要

会社名：SUMAMO株式会社

所在地：東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 クレセントビル9F

代表者：代表取締役 Ahmed Zaki / 平野知伽

事業内容：スマートホーム・ビルソリューションの開発・提供

公式HP：https://sumamo.co.jp

お問い合わせ：info@sumamo.co.jp