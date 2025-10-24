ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÂçÂôÄ®¡Ö¤Þ¤ì¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¤òÌ¤Íè¤Ø¡£Ê¸²½Åª·Ê´ÑºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡ÈºÆ½ÐÈ¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê±þ±ç¡É¤ÇÌµÎÁ»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚ¥Îº¬Íº»Ö¡¢°Ê²¼¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÂçÂôÄ®¤ÎÊ¸²½Åª·Ê´Ñ¤ò¼é¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡ÖºÆ½ÐÈ¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê±þ±ç¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÌµÎÁ»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï10·î24Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤ÏÎØÅçÅÉ¤Î¾¦ÉÊ¤äÂçÂôÄ®¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÆ½ÐÈ¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê±þ±ç¡×¤Ï¡¢²ÐºÒ¡¦ÃÏ¿Ì¡¦ÂæÉ÷¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¸þ¤±¡¢ºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò´°Á´ÌµÎÁ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é :
https://camp-fire.jp/projects/884402/view
ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÂçÂôÄ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÂçÂô¡¦¾åÂçÂô¤Î´Ö³À½¸Íî·Ê´Ñ¡×¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½Åª·Ê´Ñ¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¤ÎÉñÂæ¡ÖÌ±½É²³ºî¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë²È²°¤¬È¾²õ¡£¸øÌ±´Û¤âÈïºÒ¤·¡¢½»Ì±¤¬½¸¤¦¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð²½¤ä¿Í¸ýÎ®½Ð¤Î²ÃÂ®¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¡ÖÂçÂô´Ö³ÀÊÝÂ¸²ñ¡×¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢È¾²õ¤·¤¿²È¤ò¡ÖÃÏ°è¤Î¸òÎ®µòÅÀ¡×¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ½¤ÈñÍÑ¤Î¤¦¤Á200Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢10·î25Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç»Ù±ç¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¡ÖºÆ½ÐÈ¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê±þ±ç¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÌµ½þ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äó¶¡»Ù±çÆâÍÆ¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°´ë²èÀß·×
¡¦¥¹¥Èー¥êー¹½À®¡¦¸¶¹ÆºîÀ®
¡¦¼Ì¿¿¡¦²èÁü¤ÎºîÀ®¡¢¥ê¥¿ー¥óÀß·×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¦SNS¡¦WEB¤Ç¤Î¹Êó»Ù±ç
¡¦¸ø³«¸å¤Î¥Õ¥©¥íー
¤Ê¤É
¡ÖºÆ½ÐÈ¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê±þ±ç¡×¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ºÒ³²¤äº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÏ°è¡¦ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¹Êó¤äPR¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®»Ù±ç¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÆÈ¼«»Ù±ç³èÆ°¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è½»Ì±¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦»Ù±ç¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÂôÄ®¤ËºÆ¤Ó¿Í¤ÎÎ®¤ì¤È¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
X¤Ï¤³¤Á¤é :
https://x.com/ozawa_magaki
Instagram¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.instagram.com/ozawa_magakihozonkai/
Ã¯¤«¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Î¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ïº£¸å¤â¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤È»Ù±ç¤·¤¿¤¤¿Í¡¹¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÀ¸¤à³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆ½ÐÈ¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê±þ±ç¤Ï¤³¤Á¤é :
https://restart.tsunagari-funding.com/
