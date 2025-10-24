幻の「白州25年」が当たる！超プレミアム　ウイスキーくじ《【100本限定】【一攫千金 梅の道 1%の頂へ 】》絶賛販売中

【企画概要】日本の森の至宝が揃う《一攫千金 梅の道》

株式会社アップライジング

タチバナE酒販の豪華ウイスキーくじ企画より、サントリーのシングルモルト「白州」にスポットを当てた《一攫千金 梅の道》。ウイスキー愛好家が心から待ち望む"最高峰のボトルとの運命的な出会い"を創出します。

企画のテーマは「頂への挑戦」。ラインナップは他の追随を許さない圧倒的なグレードです。

幻の「白州25年」を狙う、100本限定の究極の運試し

本企画の主役、超大吉に設定されたのは「白州25年」。25年以上の超長期熟成を経た厳選原酒のみが織りなすこのボトルは、白州蒸溜所が誇る森林のような爽やかさと複雑な熟成香の極致です。市場に姿を見せることすら稀な、至高のシングルモルトです。

本くじは、この「白州25年」を筆頭に、白州18年、白州12年といった入手困難な長期熟成銘柄で構成されています。何が当たるか、胸高鳴る100本限定の特別な挑戦にご期待ください。

【100本限定】【一攫千金 梅の道 1%の頂へ 】

【賞品ラインナップ詳細（全100口）】

超大当たり：白州25年大当たり：白州18年中当たり：白州12年

超大当たり：白州25年（1本）｜1/100

ジャパニーズウイスキーの頂点に君臨する、幻の長期熟成ボトル。市場流通は極めて少なく、希少価値の高い一本。

大当たり：白州18年（1本）｜1/100

世界的評価を受ける、入手困難な長期熟成シングルモルト。深みのある香味と余韻が魅力。

中当たり：白州12年（5本）｜5/100

国内外で品薄が続く、人気の高い長期熟成銘柄。爽やかなスモーキーさと複雑な熟成香が特徴。

小当たり：白州 シングルモルト（10本）｜10/100

定番ながらも高品質なシングルモルト。白州らしい清涼感と軽やかな味わい。

ラッキー賞：ブレンデッドウイスキー矢部（83本）｜83/100

飲みやすく、日常にも寄り添うこだわりのブレンデッド。穏やかな香味と柔らかな余韻が特徴。

合計：100本限定

販売概要：限定100口、迅速かつ丁寧な配送体制

商品名：【100口限定】【一攫千金 梅の道 1%の頂へ 】

価格：19,500円（税込）～

販売口数：100口限定（超プレミアム企画のため、なくなり次第終了となります。）

販売場所：

・タチバナＥ酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/2gCgQT4

・タチバナＥ酒販 楽天市場店：https://x.gd/6HRLby

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/ADJpI

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!店：https://x.gd/SqGlq

・オンラインくじ：https://x.gd/LFXXr

■ 商品の特長

超大吉には、市場で高値で取引されるジャパニーズウイスキーの最高峰「白州25年」を設定しています。

全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。

100口限定の超プレミアム企画となり、数量限定のため、予定数に達し次第、販売終了となります。

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/2gCgQT4

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy

・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/