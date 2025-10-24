エルトン・ジョン、史上初全米チャート初登場1位を記録した『キャプテン・ファンタスティック』50周年記念エディション 10月24日（金）発売！
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、エルトン・ジョンのスタジオ9作目となるコンセプト・アルバム『キャプテン・ファンタスティック』の50周年記念エディションを10月24日（金）に発売します。
1975年にリリースされ、エルトン・ジョンがソングライティング・パートナーである作詞家バーニー・トーピンとの出会いと友情の物語を綴ったスタジオ9作目となるコンセプト・アルバム『キャプテン・ファンタスティック』。ヒット・シングル「僕を救ったプリマドンナ」を収録し、史上初の全米初登場1位アルバムとなり7週連続ポジション・キープしました。
『キャプテン・ファンタスティック』の50周年記念盤となる今作は、2CD、2LP、デジタル配信でリリースします。オリジナル・アルバム＋4に加えて、未発表セッション・デモ、2005年の本作30周年記念ライヴの未発表音源13曲を追加収録。ブックレットには、オリジナル・リリース時に封入されていた2冊のブックレット（歌詞集、写真などを掲載した“スクラップ・ブック”）のうち、“スクラップ・ブック“の新編集版とライナーノーツが掲載されます。
同日（10/24）には、1975年のウェンブリー・スタジアムでのライヴ音源を収録した『Live at Midsummer Music, Wembley Stadium 1975』も初めてLPでリリースされます。
Elton John - Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy (Captain Fantastic Live / 2005)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1LLxwkKTqNE ]
エルトン・ジョン『キャプテン・ファンタスティック（50周年記念エディション）』
Elton John / Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (50th Anniversary Edition)
2025年10月24（金）発売
https://umj.lnk.to/EltonJohn_CF50
品番：UICY-16337/8
価格：4,400円（税込）
日本盤のみSHM-CD仕様
＜収録曲＞
・DISC ONE
1. Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy キャプテン・ファンタスティックとブラウン・ダート・カウボーイ（エルトン、バーニーの華麗な夢）
2. Tower Of Babel バベルの塔
3. Bitter Fingers 苦しみの指先
4. Tell Me When The Whistle Blows 汽笛が鳴ったらおしえて
5. Someone Saved My Life Tonight 僕を救ったプリマドンナ
6. (Gotta Get A) Meal Ticket ミール・チケット
7. Better Off Dead 僕に迫る自殺の誘惑
8. Writing ライティング（歓びの歌をつくる時）
9. We All Fall In Love Sometimes 幼き恋の日々
10. Curtains ベールの中の遠い思い出
11. Lucy In The Sky With Diamonds ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ
12. One Day At A Time ワン・デイ
13. Philadelphia Freedom フィラデルフィア・フリーダム
14. House Of Cards ハウス・オブ・カーズ
・DISC TWO
[Session Demos セッション・デモ]
1. Tell Me When The Whistle Blows 汽笛が鳴ったらおしえて
2. Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy - Take 1 キャプテン・ファンタスティックとブラウン・ダート・カウボーイ（エルトン、バーニーの華麗な夢）（テイク1）
3. Writing ライティング（歓びの歌をつくる時）
4. We All Fall In Love Sometimes 幼き恋の日々
5. Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy - Take 2 キャプテン・ファンタスティックとブラウン・ダート・カウボーイ（エルトン、バーニーの華麗な夢）（テイク2）
6. Bitter Fingers 苦しみの指先
[Captain Fantastic Live, 2005. Featuring Voice of Atlanta Choir キャプテン・ファンタスティック・ライヴ2005]
7. Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy キャプテン・ファンタスティックとブラウン・ダート・カウボーイ（エルトン、バーニーの華麗な夢）
8. Bitter Fingers 苦しみの指先
9. Tell Me When The Whistle Blows 汽笛が鳴ったらおしえて
10. Someone Saved My Life Tonight 僕を救ったプリマドンナ
11. (Gotta Get A) Meal Ticket ミール・チケット
12. Better Off Dead 僕に迫る自殺の誘惑
13. We All Fall In Love Sometimes / Curtains 幼き恋の日々／ベールの中の遠い思い出
