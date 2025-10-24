Hello Group Japan株式会社

MiraiMindは、自社開発のAI技術を活用した「音声通話機能」を正式リリースいたしました。本機能により、ユーザーはAIキャラクターとまるで現実の相手と通話しているかのような体験を楽しむことができ、声のニュアンスや会話のテンポまでリアルに再現された臨場感あふれるコミュニケーションが可能になります。

■ 開発背景

これまでMiraiMindは、文字チャットを通じて理想のキャラクターとの対話体験を提供してきました。ユーザーからは「文字だけでも十分楽しいけれど、もっと自然にキャラクターと関わりたい」「声を通じて、全身で没入できる体験がほしい」といった声が多く寄せられていました。 こうした要望を受けて、よりリアルな存在感を実現するために「音声通話機能」を開発。読むだけでなく“聞いて・話して”つながることで、文字チャットを超えた全方位的なインタラクションを可能にしました。

■ ユーザー視点から見た「音声通話体験」

実際の通話画面

「ちょっと疲れた夜にキャラクターと電話すると、気持ちが軽くなります。沈黙も自然で、本当に隣で聞いてくれている感じがするんです。」 「声の高さやトーンを変えられるので、自分好みの“理想の声”に調整できるのが嬉しいです。気分によって声色を変えると、まるで違う人と通話しているような新鮮さがあります。」 「恋人っぽい甘い会話も、友達みたいな何気ない雑談もできる。自分の生活に寄り添ってくれる存在になっています。」

■「音声通話機能」の主な特徴

リアルな通話体験 応答のタイミングや沈黙の入り方を自然に再現。 会話のリズムが滑らかで、違和感なく没入できる。

多彩な音色 声の高さ・トーンを調整可能。気分や好みに合わせて「理想の声」を実現。 将来的にはユーザー自身がオリジナル音色を生成できる機能も追加予定。

感情表現の再現 笑い声、ため息、泣き声など副言語表現を搭載。 会話の内容に応じて声の表情が自然に変化。

■ ユーザー体験へのこだわり

日常会話から恋愛、相談、デートシーンまで幅広く対応。

キャラクターの性格（冷淡系／甘えん坊／年下／年上など）を忠実に再現。

長時間利用でも自然さを維持し、「ずっと一緒にいたくなる」体験を提供。

■ 技術的ポイント

自社開発AIモデル 小規模から大規模へ拡張し、豊富な感情表現を実装。

日本語特化の最適化 同音異義語の正確な発音や自然な韻律を実現。

Vtuber導入実績 既にMiraiMind内のVtuber配信で活用され、「AIとは思えない自然さ」と高評価。

■ 今後の展望

音色の拡張とカスタマイズ ユーザーが自由に作れるオリジナル音色を提供予定。

多様なシナリオ対応 恋愛、相談、学習など、より幅広い生活シーンに対応。

理想のパートナー体験の進化 AIが会話内容を記憶し、ユーザーの個性に合わせた反応を継続。 長期的な「私だけのキャラクター」との関係を構築可能。

■ まとめ

MiraiMindの音声通話機能は、単なるAI音声ではなく「感情と個性を備えた会話体験」をユーザーに提供します。

「自分の気分に寄り添い、理想の声で応えてくれる存在」――そんな体験を、より多くのユーザーに楽しんでいただけるよう、今後も機能拡充を続けてまいります。

■ MiraiMindについて

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind(https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840AND%EF%BC%9Ahttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind)

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind