【日本経済大学】2025年プロ野球ドラフト会議　本学硬式野球部・平口寛人投手が埼玉西武ライオンズに育成５位で指名

10月23日に開催された2025年プロ野球ドラフト会議で、日本経済大学（福岡県太宰府市、学長：都築 明寿香）硬式野球部の平口 寛人（ヒラグチ ヒロト）投手（経営学科4年）が埼玉西武ライオンズから育成５位で指名を受けました。

平口 寛人投手コメント

選ばれたことに安心すると同時に、「これから頑張らなければ」という気持ちが強くなりました。

埼玉西武ライオンズには好投手が多いという印象があります。自分の持ち味であるキレのある直球や変化球を武器に、どんな場面でも安定した投球ができるようになりたいです。そして、１日でも早く１軍のマウンドに立ち、お世話になった皆さんに恩返しができるよう努力していきます。

平口 寛人投手プロフィール

出身地：愛知県

出身高校：愛知工業大学名電高等学校

身長/体重：179cm/76Kg

投打：左投・左打

生年月日：2003年４月15日

個人タイトル：第54回福岡六大学野球秋季リーグ戦 ベストナイン投手

本学卒業生の島原大河捕手（愛媛マンダリンパイレーツ所属）は東北楽天ゴールデンイーグルスから育成５位で指名

本学2023年度卒業生の島原 大河（シマハラ タイガ）捕手（愛媛マンダリンパイレーツ所属）は東北楽天ゴールデンイーグルスから育成５位で指名を受けました。

島原 大河捕手プロフィール

出身地：大阪府

出身高校：敦賀気比高等学校（福井県）

身長/体重：183cm/95Kg

投打：右投・左打

生年月日：2002年2月22日

日本経済大学（都築学園グループ / （学）都築育英学園）

代表者：学長 都築 明寿香

都築学園グループは、「個性の伸展による人生練磨」を建学の精神とし1956年に創立。開学57周年を迎えた日本経済大学は経済・経営の実学に特化した2学部7学科19の専門コースを持つ日本有数の留学生を抱える国際色豊かな大学です。

福岡キャンパス 福岡県太宰府市五条３-11-25

神戸三宮キャンパス 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町４-４-7

東京渋谷キャンパス 東京都渋谷区桜丘町24-5

https://www.jue.ac.jp/