サイバーガード株式会社

仮想通貨詐欺の調査会社(https://cyber-guard.co.jp/)であるサイバーガード株式会社（本社：東京都、代表取締役：矢部健太）は、増加する仮想通貨詐欺被害への対応を強化し、被害者支援および詐欺調査体制を拡充いたしました。

当社は、仮想通貨詐欺に関する調査会社としての専門性を活かし、被害実態の把握と返金支援、さらに社会全体の詐欺防止リテラシー向上に取り組んでいます。

背景

暗号資産市場の拡大に伴い、SNS・マッチングアプリ・偽投資サイトなどを悪用した仮想通貨詐欺が増加しています。

特に、海外事業者や偽装投資グループによる被害が相次ぎ、返金請求や情報追跡が難航するケースが多く見られます。

こうした中、仮想通貨詐欺の調査会社として被害の実態を把握し、返金支援を行うサイバーガード株式会社への相談が急増しています。

取り組み内容

サイバーガード株式会社は、仮想通貨詐欺の調査会社として、以下の取り組みを強化しています。

- 調査体制の拡充ブロックチェーン分析を活用した資金追跡調査を実施し、詐欺被害の実態解明と返金支援に繋げています。- 啓発活動の推進仮想通貨詐欺の手口や注意点をまとめた情報をウェブサイトで公開し、一般消費者の防犯意識向上に努めています。

オウンドメディアURL：https://cyber-guard.co.jp/research/

代表コメント

「仮想通貨詐欺の被害は、金銭面だけでなく精神的にも深刻な影響を与えます。

当社は仮想通貨詐欺の調査会社として、被害者の権利保護と再発防止の両面から社会に貢献していきます。

今後も、専門知識と経験を活かし、安全で公正なデジタル社会の実現を目指します。」

今後の展開

サイバーガード株式会社は、仮想通貨詐欺に関する調査・返金支援・啓発活動を継続的に行い、行政機関や専門家と連携しながら、被害の未然防止と被害者救済のための仕組みづくりを推進してまいります。

サイバーガード株式会社について

社 名 ：サイバーガード株式会社

所在地 ：東京都千代田区神田須田町1-14-1 ヒューリック神田須田町ビル3F

代表者 ：矢部 健太

設 立 ：2025年1月31日

事業内容：仮想通貨、FX、株式投資詐欺をはじめとする詐欺被害に対応する専門企業。詐欺被害調査、返金請求サポート、資金追跡のための独自トラッキングシステムの活用、迅速な対応の提供。

会社HP：https://cyber-guard.co.jp/

参考URL：https://www.foriio.com/cyber-guard