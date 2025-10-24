´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Øfwee¡Ê¥Õ¥£ー¡Ë¡Ù¡¢TWICE¥Ê¥è¥ó¤ò¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢ÂçËÜÌ¿²¼ÃÏ¡Ö¥¹¥Ñ¥°¥í¥¦UV¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBENOW JAPAN¡ÊÆüËÜ»Ù¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â Âç±É¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Öfwee¡Ê¥Õ¥£ー¡Ë¡×¤Ï¡¢°¦¤ª¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ÇÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡ÖTWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¡×¤Î¥Ê¥è¥ó¤ò¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ fwee¡Ê¥Õ¥£ー¡Ë¡×¥â¥Ç¥ë¤ËTWICE¡Ê ¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¥Ê¥è¥ó½¢Ç¤¡ª
¡Öfwee¡Ê¥Õ¥£ー¡Ë¡×¤Ï¡¢¡È¹ñÌ±Åª¥ê¥Ã¥×¡É¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö3D¥Ü¥ê¥åー¥ß¥ó¥°¥°¥í¥¹¡×¤ä¡¢¥ê¥Ã¥×¥¢¥ó¥É¥Áー¥¯¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö¥Ö¥éー¥êー¥×¥ê¥ó¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤«¤é¥Ùー¥¹¥³¥¹¥á¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥¹¥á»Ô¾ì¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥£ー¤Î¿·¤¿¤Ê´é¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿TWICE¥Ê¥è¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢No.1¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£ー¤Ï¥Ê¥è¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Qoo10¸ø¼°¤Ë¤Æ¿·ºî¡Ö¥¹¥Ñ¥°¥í¥¦UV¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Õ¥£ー¡¡¥¹¥Ñ¥°¥í¥¦UV¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹
Á´2¿§ | ÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê 2,310±ß
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎQoo10¥á¥¬¥»ー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥°¥í¥¦UV¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£ー¤¬¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ³«È¯¤·¤¿¼«¿®ºî¤Ç¡¢¤³¤ì1ËÜ¤ÇÊÝ¼¾¥±¥¢¡¦¥¥áÊäÀµ¡¦¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¡¦UV¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯»ý¤Á¡¦ÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Þ¤ÇÁ´Éô³ð¤¨¤ë¡¢ÂçËÜÌ¿²¼ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Åò¾å¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤À¥Ä¥äÈ©¤Ø¡£È©¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë²¼ÃÏ2¼ï¡ª
¥¹¥Ñ¥°¥í¥¦UV¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤¿¤Ã¤¿°ìÁØ¤Îº¹¤ÇÈ©¤ÎÅÚÂæ¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢
¥¥á¤âÌÓ·ê¤â½Ö´Ö¥«¥Ðー¤¹¤ë»ä»Ë¾åºÇ¶¯²½¾Ñ¥Î¥ê¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¹¥ÑÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¿åÊ¬¥Á¥ãー¥¸¤«¤éÈþÇò¥±¥¢¤Þ¤Ç¤³¤ì1¤Ä¤Ç´°·ë¡£
ÍýÁÛ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÄÉµá¤·¡¢È©¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
01¥°¥í¥¦¤Ï¥Ä¥äÈ©¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¥Æ¥«¥ê¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ðー¤·¤¿¤¤º®¹çÈ©¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
02 ¥ê¥Ã¥Á¥°¥í¥¦¤Ï´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤Ë¤ªÇº¤ß¤Ç·Ú¤¤¤Î¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊUV¥«¥Ã¥È¤Þ¤Çµá¤á¤ë´¥ÁçÈ©¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¾ðÊó
¡ã´ü´Ö¸ÂÄêQoo10¥»ー¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡ä
11·î1Æü¤ÎQoo10¥»ー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥°¥í¥¦UV¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥°¥í¥¦UV¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¤ò19¡ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÆÀ¤Ê¸ÂÄê²Á³Ê*¹¤ÇÈÎÇä¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§11/1(ÅÚ)~11/6(ÌÚ)
¼Â»ÜÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§ Qoo10¥Õ¥£ー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×
*¹¥¯ー¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò´Þ¤à¡£
¡Ø𝐹𝑒𝑒𝑙 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡¡Ù¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Æü¾ï¤Î½Ö´Ö¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£Í£°ìÌµÆó¤Ê¤â¤Á¤Ã¤È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¥¹¥Õ¥ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÈ¯¿§¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£ー¥ê¥Ã¥×¥¢¥ó¥É¥Áー¥¯¥Ö¥éー¥êー¥×¥ê¥ó¥Ý¥Ã¥È¡×¤ä°ìÅÉ¤ê¤Ç¤×¤Ã¤¯¤ê¸÷Âô¥ê¥Ã¥×*²¤¬´°À®¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£ー3D¥Ü¥ê¥åー¥ß¥ó¥°¥°¥í¥¹¡×¤¬¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÅìµþ*³¡¢Âçºå*⁴¡¢Ì¾¸Å²°*⁵¤ËÂ³¤¯£´Å¹ÊÞÌÜ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡Öfwee Agit Ê¡²¬*⁶¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¡¢Ï¢Æü¹ÔÎó¤Ç»þ¤Ë¤ÏÆþÅ¹¤Þ¤Ç1»þ´ÖÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
*²¡¡¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
*³¡¡¡Øfwee Agit TOKYO¡Ù¢©169-0073¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®1ÃúÌÜ4-20
*⁴¡¡¡Øfwee Agit OSAKA¡Ù¢©542-0086 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶ÆóÃúÌÜ9-38
*⁵¡¡¡Øfwee Agit ¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ë¡Ù¢©450-6605¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø°ìÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ¡¡
*⁶¡¡¡Øfwee Agit Ê¡²¬¡Ù¢©810-0041 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-12-8 CesioDaimyo 1³¬
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBENOW JAPAN
ÂåÉ½¼Ô¡§¶âÂç±É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-5-1 ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー22³¬
Ï¢ÍíÀè¡§salesmanaging_@benow.co.jp
Qoo10¸ø¼°¡§https://www.qoo10.jp/shop/fwee
Amazon¸ø¼°¡§https://www.amazon.co.jp/stores/fwee%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/D730E772-EA62-4466-95C1-8409C23A606E?lp_asin=B0F4315M66&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/fwee%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/D730E772-EA62-4466-95C1-8409C23A606E?lp_asin=B0F4315M66&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)
³ÚÅ·¸ø¼°¡§https://www.rakuten.co.jp/fwee/