11/23(日)『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 GO』大感謝祭 in 池袋HUMAXシネマズ 詳細決定！
株式会社ヒューマックスエンタテインメント
株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 GO』大感謝祭 in 池袋HUMAXシネマズの開催が決定いたしました。
(C)増田こうすけ／集英社・ギャグマンガ日和GO製作委員会
登壇ゲスト（予定/敬称略）
実施劇場
料金
オンラインチケット販売
オンラインチケットはこちら :
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2025-11-23
所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F
株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 GO』大感謝祭 in 池袋HUMAXシネマズの開催が決定いたしました。
チケット販売やドリンク、販売グッズ等のご案内となります。
(C)増田こうすけ／集英社・ギャグマンガ日和GO製作委員会
開催概要開催日程
11/23(日)12:30 開場/13:30 開演 （終了15:30予定）
登壇ゲスト（予定/敬称略）
大地丙太郎監督、前田剛、冠徹弥（THE冠）、東城咲耶子（司会）
実施劇場
池袋HUMAXシネマズ シネマ１（予定）
料金
4,000円均一（税込）
オンラインチケット販売
10/25(土)0時～（10/24(金)24時～）
オンラインチケットはこちら :
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2025-11-23
池袋HUMAXシネマズチケット売り場にて10/25(土)劇場オープン時より販売開始。
入場者プレゼント
クリアしおりセット（4枚1セット）
※ご入場時に一人様1セットお渡しいたします。
オリジナルドリンク
＜売価＞850円
※オリジナルステッカー付
※販売開始時間は確定次第劇場HP、Xにてご案内いたします。
販売グッズ
※販売開始時間は確定次第劇場HP、Xにてご案内いたします。
ロビー装飾
イベント当日、劇場内ロビーにて原画や場面写、クマ吉くんの顔はめパネルなどの展示を実施予定です。
また、クマ吉くんも登場予定です！
是非池袋HUMAXシネマズにてお楽しみくださいませ。
会社概要
株式会社ヒューマックスエンタテインメント
所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F
代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄
事業内容 シアター運営事業／ライブハウス運営事業／ポストプロダクション事業／メディア供給事業／メディア制作事業／アミューズメント事業／レンタルスタジオ事業等
URL https://humax-ent.co.jp/