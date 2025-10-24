11/23(日)『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 GO』大感謝祭 in 池袋HUMAXシネマズ 詳細決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて『増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 GO』大感謝祭 in 池袋HUMAXシネマズの開催が決定いたしました。
チケット販売やドリンク、販売グッズ等のご案内となります。



(C)増田こうすけ／集英社・ギャグマンガ日和GO製作委員会

開催概要

開催日程

11/23(日)12:30 開場/13:30 開演 （終了15:30予定）


登壇ゲスト（予定/敬称略）

大地丙太郎監督、前田剛、冠徹弥（THE冠）、東城咲耶子（司会）


実施劇場

池袋HUMAXシネマズ　シネマ１（予定）


料金

4,000円均一（税込）


オンラインチケット販売

10/25(土)0時～（10/24(金)24時～）


オンラインチケットはこちら :
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2025-11-23


池袋HUMAXシネマズチケット売り場にて10/25(土)劇場オープン時より販売開始。



入場者プレゼント

クリアしおりセット（4枚1セット）


※ご入場時に一人様1セットお渡しいたします。




オリジナルドリンク

＜売価＞850円


※オリジナルステッカー付





※販売開始時間は確定次第劇場HP、Xにてご案内いたします。


販売グッズ



※販売開始時間は確定次第劇場HP、Xにてご案内いたします。


ロビー装飾

イベント当日、劇場内ロビーにて原画や場面写、クマ吉くんの顔はめパネルなどの展示を実施予定です。


また、クマ吉くんも登場予定です！



是非池袋HUMAXシネマズにてお楽しみくださいませ。


会社概要


株式会社ヒューマックスエンタテインメント


所在地　東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F
代表者　代表取締役社長　秋元 巳智雄
事業内容　シアター運営事業／ライブハウス運営事業／ポストプロダクション事業／メディア供給事業／メディア制作事業／アミューズメント事業／レンタルスタジオ事業等
URL　https://humax-ent.co.jp/