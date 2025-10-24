声優・ファイルーズあいが登場！TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』音楽連載企画の第4回が『PONY CANYON NEWS』に公開！

株式会社ポニーキャニオンファイルーズあい

少女と妖怪の出会いを美しくも切なく描いた原作・苗川 采による『私を喰べたい、ひとでなし』のTVアニメ第4話が放送されました。

(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会

放送にあわせて、『PONY CANYON NEWS(https://news.ponycanyon.co.jp/)』で本作の音楽関係者によるインタビュー企画「私が聴きたい、うらばなし(https://news.ponycanyon.co.jp/tag/%e7%a7%81%e3%81%8c%e8%81%b4%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%e3%80%81%e3%81%86%e3%82%89%e3%81%b0%e3%81%aa%e3%81%97)」が連載中です。第4回は、本作で社 美胡を演じる、声優・ファイルーズあいが登場しています。社 美胡のキャラクターソング「太陽、なってあげよっか？(ハート)」の楽曲の魅力はもちろん、レコーディング秘話や歌詞の中でも特に好きなフレーズについても語られています。ぜひアニメや楽曲とあわせて記事をご覧ください。

また、第4話ED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」のノンクレジット映像も公開されました。社 美胡の気持ちをかわいらしく描いた歌詞の世界観に寄り添った、さまざまな映像が散りばめられており、心が弾む仕上がりになっています。こちらもチェックしてください。

第4話ノンクレジットED主題歌「太陽、なってあげよっか？(ハート)」社 美胡（CV:ファイルーズあい）｜TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DZRKVZy2P8A ]

『PONY CANYON NEWS』

TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』

音楽連載企画「私が聴きたい、うらばなし」 第4回：ファイルーズあい

URL:https://news.ponycanyon.co.jp/2025/10/115630

TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』情報

好評放送中

AT-X：毎週木曜22:30～

【リピート放送】毎週月曜10:30～／毎週水曜16:30～

TOKYO MX：毎週木曜23:30～

サンテレビ：毎週木曜24:00～

BS日テレ：毎週木曜25:00～

愛媛朝日テレビ：毎週金曜25:50～

-STREAMING-

ABEMA・dアニメストアにて毎週木曜23:30～地上波同時・最速配信中

Prime Videoほか その他サイトにて毎週火曜23:30～配信中

※詳細は各サイトをご確認ください

※放送・配信日時は予告なく変更となる場合がございます

-INTRODUCTION-

「私は君を喰べに来ました。」

突如現れた人魚の少女・汐莉は海辺の街に独り暮らす比名子の手を取り、優しく語りかける。

比名子の持つ血肉は、特別に美味しいという。

それは数多の妖怪を惹きつけるほどに…。

汐莉は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り”いずれ自分が喰べる”と約束する。

比名子の胸には「このひとなら私の願いを叶えられるかもしれない」という

切なる想いが浮かび-。

-CAST-

八百歳比名子：上田麗奈

近江汐莉：石川由依

社 美胡：ファイルーズあい

-STAFF-

原作：「私を喰べたい、ひとでなし」苗川 采（KADOKAWA「電撃マオウ」連載）

総監督：葛谷直行

監督：鈴木裕輔

シリーズ構成/脚本：広田光毅

キャラクターデザイン：郁山 想

色彩設計：水野多恵子

美術監督：工藤義隆

撮影監督：武原健二

3DCG：志田じしろ

編集：瀧川三智

音響監督：納谷僚介

音響効果：斎藤みち代

音楽：井内啓二

アニメーションプロデューサー：高木秀仁

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：スタジオリングス

第4話エンディング主題歌：社 美胡（CV:ファイルーズあい）「太陽、なってあげよっか？(ハート)」

作詞：安藤紗々 / 苗川 采

作曲・編曲：神田ジョン

Streaming & Download：https://lnk.to/watatabe_miko

-INFORMATION-

アニメ公式HP：https://wata-tabe.com

アニメ公式X：https://x.com/wttb_tv/ @wttb_tv

アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@wttb_tv

(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会