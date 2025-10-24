10月予約開始・発売のカプコンキャラクターグッズをご紹介！

株式会社カプコン

■クリエイターズモデル「煌雷竜 レ・ダウ」の予約を開始！

『モンスターハンターワイルズ』に登場する、「煌雷竜 レ・ダウ」がクリエイターズモデルシリーズにラインナップ！ ゲーム中さながらの荒々しく荒涼とした動きのある鱗や台座は観る角度によって表情が変わり、「蒼雷晶」を纏った翼や尾は質感の違いと鋭く大胆な造形が楽しめます。

雷のように台地を穿つ、大迫力の本商品をぜひご予約ください！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

煌雷竜 レ・ダウ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009235/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 煌雷竜 レ・ダウ

・発売日：2026年7月16日（木）

・価格：22,000円(税込)

・本体サイズ：約H280×W260×D313mm

・素材：PVC、ABS

■『モンスターハンターワイルズ』版の「こんがり肉」と「小タル爆弾」ぬいぐるみの予約を開始！

『モンスターハンターワイルズ』でデザインが一新された「こんがり肉」とおなじみ「小タル爆弾」の予約を開始！ ゲーム中での雰囲気を"ほぼ実物大"のサイズ感でリアルにお楽しみいただけます。

ぜひご予約を！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

こんがり肉 https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009237/

小タル爆弾 https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009238/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンターワイルズ こんがり肉ぬいぐるみ

・発売日：2026年3月12日（木）

・価 格：3,300円(税込)

・本体サイズ：約H300×480×D150mm

・素 材：ポリエステル/綿

・商品名：モンスターハンターワイルズ 小タル爆弾ぬいぐるみ

・発売日：2026年3月12日（木）

・価 格：3,850円(税込)

・本体サイズ：約H450×380×D380mm

・素 材：ポリエステル/綿

■人気モンスターの金属製メダルがプレミアム版とコレクタブル版で予約開始！

「モンスターハンター」シリーズに登場する人気モンスターが重厚感あふれる金属製メダルになって予約開始！ シークレットメダルを含む全20種類のコレクション版と、メダルコレクションの誕生を記念して発売されるプレミアム版が同時発売。プレミアム版はフルカラープリント＋プラケース入りの豪華仕様！ 今すぐチェックしよう！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

メダルコレクション PREMIUM アルシュベルド

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009249/

メダルコレクションVol.1

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009248/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンター メダルコレクション PREMIUM アルシュベルド

・発売日：2026年7月16日（木）

・価格：2,200円(税込)

・本体サイズ：直径約42×厚さ約5ｍｍ

・素材：亜鉛合金

・パッケージ：プラケース

・商品名：モンスターハンター メダルコレクション Vol.1

・発売日：2026年7月9日（木）

・価格：各880円(税込)

・本体サイズ：直径約42×厚さ約×5ｍｍ

・素材：亜鉛合金

・パッケージ：紙箱（ブラインド形式） 全20種(シークレット2種含む)

■『モンスターハンターワイルズ』の個性あふれるTシャツの予約開始！

『モンスターハンターワイルズ』に登場するモンスター、「ププロポル」の素材から生産可能で、奇抜なデザインが話題のオトモ装備「ププロネコブレインα」をデザイン化した半袖Ｔシャツと、オトモアイルー、モリバー、ヌ・エグドラの顔、腕や触腕がぬいぐるみのような立体感であしらわれた半袖Ｔシャツの予約を開始！ いずれもかなり個性的なので注目度は抜群です。ぜひゲットしよう！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

ププロネコブレイン Tシャツ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009239/

飛び出す Tシャツ オトモアイルー https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009241/

飛び出す Tシャツ ヌ・エグドラ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009245/

飛び出す Tシャツ モリバー https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009243/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンターワイルズ ププロネコブレイン Tシャツ L・XL

・発売日：2026年3月12日（木）

・価格：各5,940円(税込)

・素材：綿、PVC

・商品名：モンスターハンターワイルズ 飛び出す Tシャツ オトモアイルー L・XL/ヌ・エグドラ L・XL/モリバー L・XL

・発売日：2026年3月12日（木）

・価格：各5,940円(税込)

・素材：綿、ポリエステル

■「モンスターハンター」シリーズの人気モンスターの可愛いぬいぐるみを予約開始！

ご好評につき再販売となる「リオレウス」、「リオレイア」に加え、新規デザインの「イャンクック」が仲間入り！ モンスターの特徴を生かしつつ、可愛くデフォルメデザインされたぬいぐるみをご予約ください♪

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

イャンクック https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009236/

リオレウス https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009250/

リオレイア https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009251/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンター モンでふぉ ぬいぐるみ イャンクック/リオレウス/リオレイア

・発売日：2026年6月18日（木）

・価 格：各3,850円(税込)

・本体サイズ：

イャンクック 約H210×W200×D180mm

リオレウス 約H170×W140×D170mm

リオレイア 約H170×W140×D170mm

・素 材：ポリエステル

■『ストリートファイター6』のキャラクター達のアクリルスタンドが予約開始！

ゲーム内で切り替えられる衣装、「Outfit 1」、「Outfit 3」、「Outfit 4」コスチュームのキャラクターたちのイラストを使用したアクリルスタンドが予約開始！ 台座を組み合わせて立体的に飾ることができ、撮影しやすい角度で置くことができるバッテン型のアクリルスタンドです。お気に入りのキャラクターたちをゲットして並べよう！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

バッテンアクリルスタンド https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009220/

【商品情報】

・商品名：ストリートファイター6 バッテンアクリルスタンド ベガ/ベガ Outfit 3/エレナ/エレナ Outfit 3/サガット/ C.ヴァイパー/アレックス/イングリッド/ルーク Outfit 4/ジェイミー Outfit 4/春麗 Outfit 4/キンバリー Outfit 4/マノン Outfit 4/キャミィ Outfit 4/A.K.I. Outfit 4

・発売日：2026年3月12日（木）

・価 格：各1,320円(税込)

・組み立て前 本体サイズ：約H110×W135×D3mm

・組み立て後 本体サイズ：約H105~110×W60×D50mm

・素 材：PMMA

■クリエイターズモデル 鎖刃竜「アルシュベルド」がついに発売！

『モンスターハンターワイルズ』のメインモンスターである「アルシュベルド」が、クリエイターズモデルとなって発売中！ 護竜（ガーディアン）が眠っている繭を模した台座を檻に見立て、そこから逃れようとしている「アルシュベルド」を表現。本編のバックボーンを彷彿とさせるフィギュアに仕上がっています。ぜひご購入ください！

クリエイターズモデル アルシュベルド 特設ページ

https://www.e-capcom.com/sp/cfb_arkveld/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 鎖刃竜 アルシュベルド

・価 格：22,000円(税込)

・本体サイズ：約H210×W255×D315mm

・素 材：PVC、ABS

■災厄の黒き蝕 クリエイターズモデル 黒蝕竜 ゴア・マガラが発売中！

『モンスターハンターワイルズ』にも登場している「黒蝕竜 ゴア・マガラ」が、【復刻版】として発売中！ 前回お買い逃がしの方は、この機会にぜひご購入を！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

CFB 黒蝕竜 ゴア・マガラ【復刻版】 https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008778/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 黒蝕竜 ゴア・マガラ【復刻版】

・価格：16,500円(税込)

・本体サイズ：約H205×W235×D240mm

・素材：PVC、ABS

■「オトモアイルー」と「セクレト」のデフォルメぬいぐるみが発売中！

ご好評につき『モンスターハンターワイルズ』に登場する「オトモアイルー」、「セクレト」のかわいいデフォルメぬいぐるみの再販分が発売中！ 細かいパーツまで再現し、かつ可愛くデフォルメされたデザインです。前回お買い逃がしの方はぜひお求めください！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

ぬいぐるみ オトモアイルー https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009040/

ぬいぐるみ セクレト https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009041/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンターワイルズ デフォルメぬいぐるみ オトモアイルー/セクレト

・価 格：各3,850円(税込)

・本体サイズ：

オトモアイルー 約H 200×W 120×D約120 mm

セクレト 約H 200×W 120×D 200 mm

・素 材：ポリエステル、ABS

■『モンスターハンターワイルズ』のキャラクターたちがアクリルスタンドになって発売中！

『モンスターハンターワイルズ』に登場するキャラクターたちのイラストを使用したアクリルスタンドが発売中！ 台座を組み合わせて立体的に飾ることができるバッテン型のアクリルスタンドです。

お気に入りのキャラクターたちを集めて並べよう！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

バッテンアクリルスタンド https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008979/

【商品情報】

・商品名：バッテンアクリルスタンド モンスターハンターワイルズ 男性ハンター/女性ハンター/オトモアイルー/アルマ/ナタ/ジェマ

・価 格：各1,320円(税込)

・組み立て前 本体サイズ：約H110×W135×D3mm

・組み立て後 本体サイズ：約H105~110×W60×D50mm

・素 材：PMMA

■『モンスターハンターワイルズ』のモリバーたちが集合したアクリルスタンドが発売中！

『モンスターハンターワイルズ』に登場する「ルロウ」をメインとしたモリバーたちが集合したアクリルスタンドが発売中。各キャラクターお好きな位置に配置してお楽しみいただけます♪ ぜひご購入を！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

アクリルスタンド ルロウセット https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008978/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンターワイルズ アクリルスタンド ルロウセット

・価 格：各2,640円(税込)

・組み立て前 本体サイズ：約H148×W210×D3mm

・素 材：PMMA

■人気の「ふわたま」ぬいぐるみのミニサイズが発売中！

「モンスターハンター」シリーズから人気モンスターの「ティガレックス」、「フルフル」、「アイルー」の3種類が発売中。デスクに飾るもよし、一緒にお出かけするもよしなサイズ感です。もちろんふわふわ触感はそのままとなっており、とっても癒されます。ぜひご購入を！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

ティガレックス https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008889/

フルフル https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008890/

アイルー https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008891/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンター ふわたまぬいぐるみミニ ティガレックス/フルフル/アイルー

・価 格：各1,485円(税込)

・本体サイズ：

ティガレックス 約H120×W120×D160mm

フルフル 約H120×W120×D160mm

アイルー 約H120×W120×D160mm

・素 材：ポリエステル

■TGSでの先行販売商品が発売中！

2025年9月25日（木）~28日（日）(一般公開日は27日（土）、28日（日）)に幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2025」で先行販売した商品も好評発売中です！

詳細は「TGS2025取り扱い商品」でご確認、お気に入りのアイテムをゲットしよう！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

TGS2025取り扱い商品 https://www.e-capcom.com/shop/e/etgs2025t/

【各商品の取り扱い先】

・カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/

・カプコンオフィシャルショップ

・全国の主要EC、グッズ取扱いショップ、家電量販店ほか

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

※画像はすべてイメージです。

※実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。またイベントや催事等にて先行販売する場合がございます。

■カプコングッズ公式「カプっず」のご紹介！

カプコンのグッズ公式SNS「カプっず」では、カプコンの最新グッズ情報やイベント、キャンペーン情報などをお届けしています。新商品の予約・販売開始案内などのお役立ち情報はもちろん、発売前の商品サンプルのご紹介や、国内外で展開しているコラボグッズのご紹介など、ファンの皆様に楽しんでいただけるコンテンツが盛りだくさん！ ぜひご覧ください！

カプコン グッズ公式(カプっず) https://x.com/Capcom_goods