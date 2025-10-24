スポーツの日「わこうスポーツ祭り」に“新感覚スポーツ”YOU.FOが登場！W杯チャンピオンの日本代表が講師を務める中、市長も体験参加！

一般社団法人日本YOU.FO協会

一般社団法人日本YOU.FO協会（所在地：東京都）は、2025年10月13日（月・祝）に埼玉県和光市で開催された「わこうスポーツ祭り」にて、YOU.FOの体験ブースを出展しました。当日は午前中にクリケット体験ブースが実施され、午後は同じエリアでYOU.FO体験が行われるなど、複数のスポーツを一度に楽しめるイベントとなりました。

会場の和光スポーツアイランドではサッカー大会も同時開催されており、観戦に訪れていた家族連れや子どもたち、高校生などがブースを訪問。特に中学生を中心に長時間楽しむ姿が見られ、フェアプレー型スポーツとしてのYOU.FOの魅力を多くの方に体験していただきました。

■ 開催概要／実施内容



日 時：2025年10月13日（月・祝）13:00～15:00

会 場：和光スポーツアイランド（埼玉県和光市新倉６丁目１－10）

内 容：YOU.FO体験ブースの設置、日本代表選手によるデモンストレーション、来場者体験会

出 演：滝澤克明、藤原昂亮（YOU.FO日本代表）

参加費：無料

主 催：和光市・和光市教育委員会・セイカスポーツセンター・クリーン工房共同事業体（和光市総合体育館指定管理者）

HP：https://wako-sp-matsuri.com

当日は和光市長もブースを訪れ、実際にYOU.FOの競技を体験。市長自らスティックを手にプレーし、会場は大いに盛り上がりました。

■ 背景

「わこうスポーツ祭り」は、年齢や性別を問わず誰もが気軽にスポーツを楽しめる地域イベントです。YOU.FO協会は、地域住民の健康促進とスポーツ文化の発展に寄与することを目的に、和光市での出展を通じて“誰もが楽しめるフェアプレー型スポーツ”としてのYOU.FOの魅力を広く発信しました。

また、同会場で行われたクリケット体験との連携により、異なるスポーツの共演による相互理解と多様なスポーツ体験の機会を創出しました。

■ 当日の様子

クリケットやサッカーと並ぶ形で、YOU.FOを紹介できたのは非常に貴重な機会でした。多くの子どもたちが“もっとやりたい！”と言ってくれて嬉しかったです。市長にも体験していただけたことで、地域に根ざした新しいスポーツ文化づくりが進むきっかけになればと思います。（YOU.FO日本代表・藤原昂亮）

■ 今後の展望



今回の出展をきっかけに、今後も地域イベントや教育現場との連携を強化し、各地での体験会や普及活動を積極的に展開していく予定です。また、国内外での大会参加や地域クラブとの連携を通じて、世代や競技経験を超えた“つながるスポーツ”としてYOU.FOの輪を広げていきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

YOU.FOとは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本件に関するお問い合わせ先

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）



info@youfo.or.jp

Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)