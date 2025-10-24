【国内英語合宿】プレミアムイングリッシュキャンプ～オーダーメイド型英語合宿を有明で実施！～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年１月３日(土)～１月６日(火)に「プレミアムイングリッシュキャンプ(https://global.riso-plus1.co.jp/program/2025%e5%86%ac-%e3%80%90%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e5%90%88%e5%ae%bf%e3%80%91%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5/)」を開催します。一人ひとりの英語レベルや学習スタイルに合わせたマンツーマンレッスンを軸に、個別で留学準備や英検(R)対策、学校授業や苦手箇所の補強、TOEFLiBT対策などそれぞれのご要望に合わせたオーダーメイド型の英語合宿です。夜はグループレッスンで単語特訓を行います。英語漬けの集中特訓で、着実なステップアップを目指します。この機会にぜひご参加をお待ちしております。

- おすすめポイント【POINT1】一人ひとりのレベル・目的に合わせたオーダーメイド型！コースは、一人ひとりの英語学習のニーズに合わせるオーダーメイド型です。それぞれの英語レベル・希望に合わせた授業を行います。【POINT2】長時間マンツーマンレッスンで徹底的に課題を克服！９時から18時までの長時間マンツーマンレッスンで個別に苦手箇所を克服。夕食後の２時間半は少人数グループレッスンで、語彙の大量暗記に挑戦！【POINT3】英語漬けの合宿形式で集中特訓を実現！現地集合・解散の宿泊型で授業時間を長時間確保。宿泊はシングルかツインを選べます。(シングルは別途料金)※現在パーテーションは設置していません。※現在パーテーションは設置していません。- 【１/３出発】「プレミアムイングリッシュキャンプ」 概要

・対象年齢：小学4年生～高校3年生 ※小学生は保護者なしの宿泊経験のある方

・期間：2026年１月３日（土）～１月６日（火）(３泊４日)

・開催地・宿泊ホテル：ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明

・旅行代金：298,000円（税込）

※二人で1室（ツインルーム）の場合の料金です。

※シングルルーム滞在希望の場合は、追加料金28,800円（税込）で承ります。

※代金には宿泊代（ツインルームを２名利用）・英語プログラム・食事代（朝3回・昼4回・夕3

回）・旅行傷害保険料を含む。

・最少催行人員：10名（定員15名）

・申込締切：2025年10月31日（金）18：00

・詳細・お申込みはコチラ：「プレミアムイングリッシュキャンプ」(https://global.riso-plus1.co.jp/program/2025%e5%86%ac-%e3%80%90%e5%9b%bd%e5%86%85%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e5%90%88%e5%ae%bf%e3%80%91%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5/)

スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/538_1_244999440c12c4c553f7e9f2bb043fab.jpg?v=202510240928 ]- 会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田3-32-1大東ビル5F

代表者：代表取締役 若目田壮志

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供

各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp