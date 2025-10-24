『踏んだり、蹴ったり、愛したり』より、ぬいパルが登場！
Webマンガサイトのpixivシルフで連載中、壱屋すみが描くラブコメディ。連載5年を迎えた注目の本作より、新商品が登場です。
泰と佳帆がぬいパルになって登場！
ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。
2人の魅力をぬいパルらしく再現！あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪
全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！
■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r102853_hy/
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】
ぬいパル(全2種)
【価格】
各1,980円（税込）
【サイズ】
本体約12cm
※キャラクターにより異なります
【仕様】
ポリエステル、鉄(ボールチェーン付き)
※商品には若干の個体差がございます
【発売日】
2026年2月25日(水)発売予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C)Sumi Ichiya
■ムービック：https://www.movic.jp
