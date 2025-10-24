『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』の新作グッズが発売決定！　花森ぴんく先生の新規描き下ろしイラストを使用♪

株式会社Ａ３

『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』の新作グッズが、2025年12月6日(土)よりeeo Store 池袋本店にて発売決定！ さらに本日10月24日(金)から、「eeo Store online」にて通販もスタートしています。

今回の新作グッズには原作イラストと、花森ぴんく先生の新規描き下ろしイラストを使用！ どれもファン必見なものばかりなので、購入特典のイラストカード含めてお見逃しなく♪

【販売情報（通販／店舗）】

＜通販＞

■販売開始日：2025年10月24日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/315?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1000)

＜店舗＞

■販売開始日：2025年12月6日(土)～

■販売場所：eeo Store 池袋本店

※同期間中も通販でのお取り扱いあり。

＜店頭受取予約＞

■受付期間：2025年10月24日(金)～10月30日(木)

■受付場所：通販サイト「eeo Store online」

※店頭受取予約をご利用の場合、予約商品を「eeo Store 池袋本店」にて発売日（12月6日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。

【グッズ一覧】

■ハート型缶バッジ（描き下ろし＆原作イラスト／全18種）※

■アクリルカード（描き下ろしイラスト／全10種）※

■アクリルアートボード（原作イラスト／全1種）

■アクリルスタンドプレート（原作イラスト／全4種）

■アクリルスタンド（描き下ろしイラスト／全3種）

■ステンレスタンブラー（原作イラスト／全1種）

■ブロマイド3枚セット（描き下ろしイラスト／全1種）

■キャンバスボード（描き下ろしイラスト／全1種）

■PETANTシール（描き下ろしイラスト／全1種）

※マークはブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

※ハート型缶バッジはBOXが2つに分かれています。

【通販も対象】購入特典はイラストカード（全7種）

『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント！（※特典はなくなり次第終了）

ハート型缶バッジ

■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]4,950円（税込）

■サイズ：約5.3cm×5.7cm

キャラクターたちのお顔がグ～ンと近くに！ ついつい集めてコレクションしたくなってしまう、ハートの形がキュートな缶バッジです。

アクリルカード

■価格：[単品] 660円（税込）／[コンプリートセット] 6,600円（税込）

■サイズ：約7cm×9cm

アクリルカードはカバンにもしまいやすいサイズなので、お出かけ先に持っていって写真撮影を楽しんでください♪

アクリルアートボード

■価格：2,750円（税込）

■サイズ：約18cm×18cm（本体）＋台座付き

ヒッポ&ユーリの美麗な原作イラストを使用したアクリルアートボード。台座付きなので、テーブルなどお好きな場所に立てて飾れます。

アクリルスタンドプレート

※画像は一部商品です。

■価格：各1,815円（税込）

■サイズ：12cm×12cm以内（※組み立て前）

プレートから各パーツを取り外して組み立てるアクリルスタンドプレート。作中の印象的な漫画コマを立体的に再現できます！

アクリルスタンド

■価格：各1,925円（税込）

■サイズ：15cm×15cm以内（※商品によって異なります）

アクリルスタンドは、るちあ、波音、リナの描き下ろしイラストをじっくり眺められるマストバイアイテム！

ステンレスタンブラー

■価格：3,300円（税込）

■サイズ：約φ8.4cm×H11.2cm（※容量：380ml）

るちあのシルエットデザインがオシャレなステンレス製のタンブラーです。

ブロマイド3枚セット

■価格：550円（税込）

■サイズ：約12.7cm×8.9cm

L版サイズのブロマイドが3枚セットになったアイテム。フォトアルバムにしまってコレクションしたり、フォトケースに入れてお部屋に飾ったりするのもおすすめ！

キャンバスボード

■価格：3,850円（税込）

■サイズ：18cm×14cm

“キャンバス生地”ならではの質感で描き下ろしイラストを楽しめる、色鮮やかなキャンバスボードです。3人が大集合したデザインで、満足感も抜群の逸品！

PETANTシール

■価格：770円（税込）

■サイズ：約10cm×15cm（※シール用紙サイズ）

スマホケースや手帳など身近なアイテムを自分好みにデコレーションできる、貼ってはがせる弱粘着性のシールです。

(C)花森ぴんく・横手美智子／講談社

株式会社A3

