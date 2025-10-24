新しいゲームサービス「everygame（エブリゲーム）」がリリース！エブリライブが運営する総合エンタメプラットフォーム everyfriends（エブリフレンズ） でいつでも遊べる！
エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）は、誰でも気軽に楽しめるゲームサービス「everygame（エブリゲーム）」を2025年10月24日(金)にリリースいたしました。
■「everygame」とは
"あなたのひまがきっとつぶれる"
スキマ時間に“ちょっと楽しい”をプラス。誰でも気軽に楽しめる、どこか懐かしさを感じるミニゲームを集めたサービスです。
第一弾は懐かしさを感じるシューティングゲーム。その後もアクション・パズルなど、シンプルだけど奥深いゲームをラインナップ予定。
通勤や休憩中など、ほんの数分でも気分転換できるよう設計されています。操作は簡単で、繰り返し遊びたくなる。そんな“日常の中の小さな楽しみ”を、everygameが届けます。
「everygame」は、自社が運営する総合エンターテインメントプラットフォーム「everyfriends（エブリフレンズ）」内のサービスとなり、WEBから誰でも気軽にプレイすることができます。
「everyfriends（エブリフレンズ）」とは
「everyfriends」は、ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」を提供するエブリライブ株式会社が、総合エンターテインメントプラットフォームへの展開を目的に立ち上げた新たなポータルサイトです。
今後は動画・音楽・漫画・ゲームなど、多様なジャンルのコンテンツを順次展開していく予定であり、ユーザーにより「視聴」「投稿」「応援」といった多角的な楽しみ方ができる、次世代型のエンタメ体験を提供します。
参考：総合エンタメプラットフォーム「everyfriends（エブリフレンズ）」が誕生！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000109280.html)
■ （リリースするゲームの紹介）
記念すべき第一弾では、懐かしさを感じるシューティングゲーム「フレンズ shooter」をリリース。
ゲーム内には、自社が運営するライブ配信アプリ「everylive」のキャラクターたちが登場します。
※参考：画像は開発時点のものです
▼「フレンズ shooter」をプレイ！
https://everyfriends.net/m/games/shooting
今後もアクションやパズル等、シンプルだけどやり込めるゲームをリリース予定。
日頃のちょっとした時間に楽しめるゲームを「everygame」でお楽しみいただけます。
エブリライブ株式会社 会社概要
「Good for Everyone 誰もがポジティブになる世界をつくる」というミッションのもと、「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、様々なコミュニケーションを通じて、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。
everyfriends とは
「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。
2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定となります。
▼サービスサイトはこちら
https://everyfriends.net/
増え続ける支持と注目度
累計ダウンロード数 ：65万突破
累計ライバー契約数 ：8,600名
メディア掲載実績 ：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など
