新しいゲームサービス「everygame（エブリゲーム）」がリリース！エブリライブが運営する総合エンタメプラットフォーム everyfriends（エブリフレンズ） でいつでも遊べる！

エブリライブ株式会社

エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）は、誰でも気軽に楽しめるゲームサービス「everygame（エブリゲーム）」を2025年10月24日(金)にリリースいたしました。

■「everygame」とは

"あなたのひまがきっとつぶれる"

スキマ時間に“ちょっと楽しい”をプラス。誰でも気軽に楽しめる、どこか懐かしさを感じるミニゲームを集めたサービスです。

第一弾は懐かしさを感じるシューティングゲーム。その後もアクション・パズルなど、シンプルだけど奥深いゲームをラインナップ予定。

通勤や休憩中など、ほんの数分でも気分転換できるよう設計されています。操作は簡単で、繰り返し遊びたくなる。そんな“日常の中の小さな楽しみ”を、everygameが届けます。

「everygame」は、自社が運営する総合エンターテインメントプラットフォーム「everyfriends（エブリフレンズ）」内のサービスとなり、WEBから誰でも気軽にプレイすることができます。

「everyfriends（エブリフレンズ）」とは

「everyfriends」は、ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」を提供するエブリライブ株式会社が、総合エンターテインメントプラットフォームへの展開を目的に立ち上げた新たなポータルサイトです。

今後は動画・音楽・漫画・ゲームなど、多様なジャンルのコンテンツを順次展開していく予定であり、ユーザーにより「視聴」「投稿」「応援」といった多角的な楽しみ方ができる、次世代型のエンタメ体験を提供します。

参考：総合エンタメプラットフォーム「everyfriends（エブリフレンズ）」が誕生！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000109280.html)

■ （リリースするゲームの紹介）

記念すべき第一弾では、懐かしさを感じるシューティングゲーム「フレンズ shooter」をリリース。

ゲーム内には、自社が運営するライブ配信アプリ「everylive」のキャラクターたちが登場します。

※参考：画像は開発時点のものです

▼「フレンズ shooter」をプレイ！

https://everyfriends.net/m/games/shooting

今後もアクションやパズル等、シンプルだけどやり込めるゲームをリリース予定。

日頃のちょっとした時間に楽しめるゲームを「everygame」でお楽しみいただけます。

エブリライブ株式会社 会社概要

「Good for Everyone 誰もがポジティブになる世界をつくる」というミッションのもと、「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、様々なコミュニケーションを通じて、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/102_1_739df68c61f6e32f2966fbed879d2a32.jpg?v=202510240558 ]

公式サイト ：https://everylive.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/everylive_/

公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/everylive_jp

公式Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCvoRTDg5egwHGMZV0hlB17Q

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@every.live.jp

公式LINE ：https://lin.ee/RPW93Nz

公式note ：https://note.com/everylive

everyfriends とは

「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。

2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定となります。

▼サービスサイトはこちら

https://everyfriends.net/

増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数 ：65万突破

累計ライバー契約数 ：8,600名

メディア掲載実績 ：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など

