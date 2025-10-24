新しいゲームサービス「everygame（エブリゲーム）」がリリース！エブリライブが運営する総合エンタメプラットフォーム everyfriends（エブリフレンズ） でいつでも遊べる！

エブリライブ株式会社


エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）は、誰でも気軽に楽しめるゲームサービス「everygame（エブリゲーム）」を2025年10月24日(金)にリリースいたしました。


■「everygame」とは

"あなたのひまがきっとつぶれる"


スキマ時間に“ちょっと楽しい”をプラス。誰でも気軽に楽しめる、どこか懐かしさを感じるミニゲームを集めたサービスです。


第一弾は懐かしさを感じるシューティングゲーム。その後もアクション・パズルなど、シンプルだけど奥深いゲームをラインナップ予定。


通勤や休憩中など、ほんの数分でも気分転換できるよう設計されています。操作は簡単で、繰り返し遊びたくなる。そんな“日常の中の小さな楽しみ”を、everygameが届けます。



「everygame」は、自社が運営する総合エンターテインメントプラットフォーム「everyfriends（エブリフレンズ）」内のサービスとなり、WEBから誰でも気軽にプレイすることができます。



「everyfriends（エブリフレンズ）」とは
「everyfriends」は、ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」を提供するエブリライブ株式会社が、総合エンターテインメントプラットフォームへの展開を目的に立ち上げた新たなポータルサイトです。


今後は動画・音楽・漫画・ゲームなど、多様なジャンルのコンテンツを順次展開していく予定であり、ユーザーにより「視聴」「投稿」「応援」といった多角的な楽しみ方ができる、次世代型のエンタメ体験を提供します。



参考：総合エンタメプラットフォーム「everyfriends（エブリフレンズ）」が誕生！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000109280.html)


■ （リリースするゲームの紹介）

記念すべき第一弾では、懐かしさを感じるシューティングゲーム「フレンズ shooter」をリリース。


ゲーム内には、自社が運営するライブ配信アプリ「everylive」のキャラクターたちが登場します。




※参考：画像は開発時点のものです

▼「フレンズ shooter」をプレイ！


https://everyfriends.net/m/games/shooting



今後もアクションやパズル等、シンプルだけどやり込めるゲームをリリース予定。


日頃のちょっとした時間に楽しめるゲームを「everygame」でお楽しみいただけます。



エブリライブ株式会社 会社概要 　

「Good for Everyone 誰もがポジティブになる世界をつくる」というミッションのもと、「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、様々なコミュニケーションを通じて、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/102_1_739df68c61f6e32f2966fbed879d2a32.jpg?v=202510240558 ]

公式サイト 　　　　：https://everylive.jp/


公式Instagram 　　：https://www.instagram.com/everylive_/


公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/everylive_jp


公式Youtube 　　　：https://www.youtube.com/channel/UCvoRTDg5egwHGMZV0hlB17Q


公式TikTok 　　　　：https://www.tiktok.com/@every.live.jp


公式LINE 　　　　　：https://lin.ee/RPW93Nz


公式note 　　　　　：https://note.com/everylive



everyfriends とは



「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。



2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定となります。



▼サービスサイトはこちら


https://everyfriends.net/



増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数 ：65万突破


累計ライバー契約数 ：8,600名


メディア掲載実績 　：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など



スポンサー企業様を募集中

「誰もがポジティブになる世界をつくる」というミッションにご賛同いただける企業様、イベントを通じて自社のPRをしませんか？


スポンサー企業様のブランド価値を最大限に引き出すプロモーション施策をご用意しています。



ご興味のある企業様は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。



▼本件に関するお問い合わせはこちら


https://everylive.jp/livercontact/