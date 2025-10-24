ダイアナ株式会社×メタバースヨコスカのコラボアイテムが10/24(金)17時登場

ダイアナ株式会社

「美足文化の創造に貢献します」を経営理念のミッションとしているダイアナ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役会長：高橋郁夫）が展開する「DIANA（ダイアナ）」は横須賀市のメタバースを活用した、都市魅力の発信や観光PRを目的とするプロジェクト「メタバースヨコスカ」とのコラボレーションアイテムをメタバースファッションとしてクリエイターによる創作の総合マーケットBOOTH内のショップ「メタバースヨコスカ（https://metasukavr.booth.pm/）」にて配布いたします。

・メタバースファッション事業での取り組み

私たちダイアナは、経営理念のミッションである「美足文化の創造に貢献します」という想いを、メタバースの世界でも伝え、現実の世界と同じように私たちの提案するファッションを楽しんで頂きたく取り組んでおります。ダイアナの提案するメタバースファッションを多くの人々に体験いただき、ダイアナの「美足文化」をメタバースの世界でも伝えていければと考えております。

・ダイアナ×メタバースヨコスカ コラボアイテム「横須賀マリン」

横須賀マリンの靴は25年11月中旬発売予定のレースアップのロングブーツ(商品番号:FA64333F)です。カジュアルなブーツの中にもダイアナらしい上品かつキレイ目のブーツに仕上がっています。スカートにもパンツにも合わせやすい一足になっており、トレンドライクなソールはボリュームがありながらも軽量で、ごつくなりすぎないよう計算されたシルエットです。3Dモデルではブラック、ホワイト、ブラウンの3色展開、リアルの店舗ではブラックのみの取扱いとなります。

服は3DクリエイターPochi by KT（代表クリエイター:天城翠）のデザイナーである高木恭介氏によるオリジナルデザインです。横須賀が持つ力強い海のイメージに、人魚の神秘的な雰囲気を合わせるようなデザインになっており、トップスには横須賀の海軍をイメージしたセーラー服を大胆アレンジ、スカートとスカーフには青海波柄をあしらい、人魚の鱗を思わせるような細かな光沢を入れてアレンジをしています。錨モチーフのイヤリングは、海と街をつなぐ“絆”をイメージしてポイントに。全体をセーラーラインでまとめつつ、やわらかさの中に少しだけ強さを残したデザインになっています。

・大人気衣装「🐉DOBUITA STYLE 【for Woman】🐅」とのコーディネートも実現

※アバターは付属しておりません

トップスには発表済みのアイテム「🐉DOBUITA STYLE 【for Woman】🐅」のスカジャンと一緒にコーディネートできるシェイプキーを搭載しています。

ぜひこちらとも合わせてコーディネートを楽しんでください。

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL:https://www.dianashoes.co.jp

メタバースファッションdianashoes.com公式X

https://www.x.com/dianashoescom