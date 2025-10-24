【美容室 Ash】韓国の最新トレンドを現地で体感　若手美容師15名が3泊4日の韓国研修を実施

株式会社アルテジェネシス写真：講習中の様子（左：スタイリング講習、右：トレンドカット講習）

美容室チェーンを約360店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長 大澤 祐二朗）は、2025年9月23日（火）～26日（金）にかけて韓国にて3泊4日の海外研修を実施しました。

新型コロナウイルスの影響で一時中断していた海外研修を昨年より再開し、今年は1年目スタッフを含む15名が参加。HAIR CAMPさんにご協力いただき、韓国のトップトレンドのカットやメイクやスタイリングを学べる技術研修や最新トレンドの視察を行い、日々変化するグローバルな美容感覚を肌で学びました。

本研修を通じて、参加者たちは技術のスキルアップに加え、美容に対する情熱や仲間との絆を再確認しました。今後もアッシュでは、若手美容師の育成と感性を磨く機会を継続的に提供し、美容を楽しみながら成長できる環境を整備してまいります。

■韓国研修 2025 概要

●日程 ：2025年9月23日（火）～26日（金） 3泊4日間

●参加者 ：ヘア4名、メイク11名、引率オーナー2名、本社スタッフ1名 計18名

Ash いずみ中央店 中嶋 悠 Aejon 幡ヶ谷店 山中 美久

Ash 大泉学園店 伊地智 結奈 Ash 日吉店 相澤 華奈

Ash 大泉学園店 川端 芽衣 Ash 日吉店 菅原 霞

Ash 亀戸店 大金 愛果 Ash 日吉店 山田 桃華

Ash 亀戸東口店 川島 梨菜 Ash 二俣川南口店 中川 綾乃

Ash 下丸子店 梅樹 彩香 Ash 元住吉店 平井 心羽

Ash 立川店 谷澤 桃菜 FCオーナー 真木 敬義

Ash たまプラーザ店 菅原 リム FCオーナー 小野 浩史

Ash 等々力店 江頭 捺希 本社 原 大河

●活動内容：各種研修（トレンドカット・メイク・スタイリング）、サロン見学、企業見学など

メイク講習の様子スタイリング講習の様子■参加スタッフよりコメント

Ash 本社 営業部 原 大河

今回の韓国研修は、今年4月に入社した1年目のスタッフが参加者の約8割を占める、まさに「入社1年目からさまざまなことに挑戦できるAsh」を体現した研修となりました。参加したスタッフの皆さんは、知識面での学びはもちろん、美容の最先端をいく本場・韓国の技術や考え方の一つひとつに強い関心を示し、目の前で繰り広げられるデモストレーションにも目を輝かせながら研修に臨み、その後の実技でも真剣な眼差しで臨む姿がとても印象的でした。研修を受けることがゴールではなく、研修で得た学びをお客様やヘアメイク活動に活かしていくことが本当の目的です。

今後も皆さんの成長と活躍をサポートしながら、楽しみに見守っていきたいと思います。

集合写真【株式会社アッシュについて】

本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 8F

創業会長：吉原 直樹

代表取締役社長：大澤祐二朗

設立：2006年7月1日

Tel：045-663-6120

URL：https://ash-hair.com/

事業内容：美容業、美容室フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

スタイルデザイナー事業部

https://www.styledesigner.net/



グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院

https://prtimes.jp/a/?f=d49680-326-3926e405ba31c820125eb59df44ce619.pdf