自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、および展望（2024～2033）である
Survey Reports LLCは、2025年10月、自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場のセグメント化に関する調査レポートを発行したと発表した。コンポーネント別（電線、コネクタ、端子、その他）、用途別（ボディ、エンジン、シャシー、HVAC、センサー）、車両タイプ別（乗用車、商用車） - グローバル市場分析、動向、機会、予測、2024年から2033年 シャーシ、HVAC、センサー）、車両タイプ別（乗用車、商用車） - グローバル市場分析、動向、機会、予測、2024年から2033年）を発行したと発表した。この調査レポートは、自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場の予測評価を提供している。自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場の概要
自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブルシステムは、車両内で電力やデータを伝送するために束ねられた電気ワイヤー、コネクタ、および端子から構成される。これらのシステムは、センサー、ライト、インフォテインメントシステム、エンジンなどのさまざまな電子コンポーネントを接続し、効率的な通信と機能性を確保するように設計されている。自動車用ワイヤーハーネスは、特定の車両モデルに合わせてカスタマイズされ、熱、湿気、振動などの環境要因から保護し、整理する。現代の自動車において重要な役割を果たしており、電気駆動系、運転支援システム、インフォテインメント機能などの先進技術をサポートすることで、自動車の性能と安全性を高めている。
Surveyreportsの専門家は、自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場の調査を分析し、2024年に自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場規模が469億米ドルに達すると予測した。さらに、自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場のシェアは、2033年末までに655億米ドルに達すると予測されている。自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約3.2%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場分析によると、電気自動車産業の成長、電気自動車（EV）の普及、先進運転支援システム（ADAS）の増加、先進地域における高級車の普及、車両エレクトロニクスおよび接続性の成長により、自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブルの市場規模は拡大するだろう。自動車用ワイヤーハーネスおよびケーブル市場における主要企業の一部には、住友電気工業（日本、大阪）、PKCグループ（フィンランド、ヘルシンキ）、矢崎総業（日本、東京）、THBグループ（英国、ロンドン）、リア・コーポレーション（米国、ミシガン州）、古河電気工業（日本、東京）、Nexus（米国、テキサス州）などがある。（フィンランド、ヘルシンキ）、矢崎総業株式会社（日本、東京）、THBグループ（英国、ロンドン）、リア・コーポレーション（米国、ミシガン州）、古河電気工業株式会社（日本、東京）、Nexans autoelectric GmbH（ドイツ）、レオニ・アーゲー（ドイツ、ニュルンベルク）、モーターソン（インド、ノイダ）、スパーク・ミンダ（インド、ニューデリー）などである。
