ノルボルナンジイソシアネート（NBDI） 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月17に「ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）市場の概要
ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）市場に関する当社の調査レポートによると、ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）市場規模は 2035 年に約 358. 2百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）市場規模は約 125.4 百万米ドルとなっています。ノルボルナンジイソシアネート（NBDI） に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 10.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）市場シェアの拡大は、高性能、紫外線安定性、高温耐性を備えたポリウレタンに対する用途主導の需要の高まりによるものです。例えば、NBDIの二環式脂環式構造は、耐熱性と耐黄変性を備えています。この特性により、高級コーティング、光学層、接着剤、自動車外装コーティングに使用されるエラストマーなどへの応用範囲が広がります。
さらに、特許や技術文献では、ポリウレタンエラストマーや光学用途におけるNBDIの参照例が数多く見られます。さらに、製品寿命と黄変防止が求められる場合、UV安定性の低い代替品をNBDIに置き換える処方が主流となるため、NBDIの使用量の増加が見込まれるという傾向が見られます。
ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/norbornane-diisocyanate-nbdi-market/590641722
ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）の市場調査では、バイオ原料への移行により市場シェアが拡大し、バイオバランスNBDIのプレミアムセグメントが形成されることが明らかになっています。例えば、当社のレポートでは、低炭素またはバイオバランスのイソシアネートを商品化している化学企業を特定しています。さらに、企業及び公共調達政策では、より低炭素な化学物質の投入がますます求められており、バイオバランスNBDIメーカーにとっての機会が浮き彫りになっています。
しかし、業界における認知度の低さが、今後数年間の市場成長を阻害すると予想されます。特にMDIやTDIといった長年使用されているジシアネートと比較して、エンドユーザーにおけるNBDIの認知度の低さは、主流の用途で使用される可能性を低くする欠点となっています。NBDIの性能上の利点は多くの業界でまだ知られておらず、従来の選択肢に頼っています。こうした知識の不足と、新素材のリスク回避が相まって、市場拡大と量産環境への統合を阻害しています。
ノルボルナンジイソシアネート（NBDI）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
