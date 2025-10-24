固体浮力材料市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
固体浮力材は、無機系の軽量充填材を有機高分子材料に充填し、物理化学的反応を経て得られる固体状の化合物である。巨視的に見ると、低密度、高強度、低吸水性のポリマーベースの固体材料であり、通常、密度が 0.20～0.93g/cm⊃3; 程度で、水の密度の約半分となっており、十分な浮力を提供できる。吸水率は一般的に 3% 以下（一部の製品では 2% 以下）で、長時間の水中使用においても浮力を失わないようになっている。また、圧縮強度が 1～100MPa の範囲で、高い機械的強度を持ち、耐油、耐酸・アルカリ、耐海水、耐候性にも優れており、過酷な水中環境にも適応できる。市場調査によると、近年、海洋産業の発展や深海探査の活発化に伴い、固体浮力材の需要は着実に増加しており、これは水中作業機器や探査装置に対する高性能化の要求が高まっていることを反映している。
このような市場拡大には、多様な要因が寄与している。海洋開発産業が活発化するにつれて、海底資源開発、海洋エネルギー発電、海洋環境調査などの分野での水中作業機器や探査装置の需要が増加している。これらの機器には、水中で安定した浮力を提供し、高圧や腐食性の海水環境にも耐えられる固体浮力材が必要となるため、その需要が拡大している。また、深海探査技術の進歩により、より深い海域への探査が可能となり、それに伴い、耐圧性や浮力性能が高い固体浮力材が求められるようになっている。さらに、サステナブルな海洋開発が重視されるようになり、環境にやさしい材料の使用が推進されており、固体浮力材がその一つとして利用される機会が増えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル固体浮力材料市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/49537/solid-buoyancy-material--sbm）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが2.4%で、2031年までにグローバル固体浮力材市場規模は4.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 固体浮力材世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332640&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332640&id=bodyimage2】
図. 世界の固体浮力材市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、固体浮力材の世界的な主要製造業者には、Trelleborg、Balmoral Comtec、Matrix Composites & Engineering、BMTI、Diab、Engineered Syntactic Systems、Gurit、Taizhou Cbm-future New Materials、Zhongke Hairui Technology、Floatex srlなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。
固体浮力材市場は、近年の海洋開発需要の拡大とともに着実に成長を遂げており、用途の高度化に伴い、材料特性に対する要求も多様化している。特に、高圧環境下での耐久性、長期間の安定性、軽量性などが求められ、それぞれの使用環境に応じた製品の細分化が進んでいる。こうした傾向は、最終用途産業の拡大とともに、固体浮力材の応用領域をさらに押し広げる要因となっている。
固体浮力材の応用分野は、海洋産業を中心に多岐にわたっている。海洋エネルギー分野では、潮流発電や波力発電装置に使用され、装置を水中に安定して浮かべる役割を果たす。海底資源開発では、海底採掘機器や資源輸送パイプラインに用いられ、機器の浮力や支持を提供する。海洋環境調査では、水中ロボットやセンサーモジュールに搭載され、深海域での調査活動を可能にする。また、海洋防災分野では、津波や台風対策に使用される防波堤や防災バリアにも、固体浮力材が適用されることがあり、その用途はますます拡大している。
